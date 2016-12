Daniel Achilles und alles aus Gretes Garten

Schlagzeilen? Überschaubar. Fernsehauftritte? Irgendwann war da mal was. Kochbücher? Fehlanzeige. Nein, Daniel Achilles gehört weder zu den Großmeistern medialer Selbstvermarktung. Oder spielt Genie in der Erwartung, als solches angesehen zu werden.

Der 40-Jährige ist einer der stillsten Köche in der Stadt und zugleich einer der besten. Sein Restaurant Reinstoff – derzeit zwei Michelinsterne und 18 Gault-Millau-Punkte – ein Glücksfall für Berlin.

Unbeirrt geht der Mann aus dem sächsischen Engelsdorf in der Nähe von Leipzig seinen Weg, auf dem er beste Produkte mit einem immer ausgeprägteren Gespür kombiniert. Auf die radikale Regionalität der nordischen Gegenwartsküche will sich Achilles dabei nicht beschränken.

Es gibt Ananas, Kombu, Lavendel, Shiitake, Bottarga und Kaisergranat. Fisch, Fleisch und Gemüse aber stammen zumeist aus dem Netz kleiner heimischer Produzenten. Die der Reinstoff-Küchenchef zwischen Bodensee, Oberlausitz und Mecklenburg geflochten hat.

In unserer Umfrage nannte Daniel Achilles beispielsweise den Geflügelzüchter Frank Zelyk, vom Berghäuserhof in Bernstadt, den Biologielehrer und Kräuterkundigen Peter Kunze aus dem fränkischen Roth.

Last but not least – Margarete Peschken, Biobäuerin in Stierow.

Daniel Achilles

Restaurant Reinstoff