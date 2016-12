Und das Beste zum Schluß…

… so sagt man wohl. Wenn wir mal die schrecklichen Ereignisse der letzen Tage ausblenden, haben wir auch noch eine gute und eine schlechte Nachricht für Euch (und auch für uns).

Zuerst also die schlechte: Unsere geliebte Karin, allen bekannt durch die Zeichnungen auf unserem GARCON-Cover, verlässt uns. Wenn man einen so langen Weg gemeinsam geht, wird Dir liebe Karin klar sein, dass wir nicht nur eine Träne im Knopfloch haben. Unsere Herzen sind überflutet, und ein Tischdecke würde nicht reichen, unsere Tränen zu trocknen. Wir verstehen Deine Beweggründe und sind froh, dass wir auch künftig unser Käffchen zusammen trinken werden. Hier also Karins persönlichen Abschiedsworte:

Liebe GARCON-Leser,

ich hatte die Ehre, mich seit nunmehr 12 Jahren durch die kulinarische Welt Berlins und allerorts zu zeichnen, und jedes der Hefte auf dem Cover der letzten 12 Jahre zu schmücken.

Es ist Zeit für Veränderung, das klingt nach Abschied, aber es klingt immer auch nach spannendem Neuanfang. Ich werde mich also mit dieser, für mich letzten Ausgabe vom Illustrieren für das Magazin GARCON verabschieden, nicht aber ohne Danke zu sagen, daß das wunderbare Team des Garcons all die Jahre wie ein Fels in der Brandung mit mir durch dick und dünn gegangen ist. Ich danke euch für euer Treue, ich danke für jeden Kaffee, jedes bekloppte Telefonat, (mein liebes Schneuzelchenzauberhase), und für euer unkompliziertes und bodenständiges Miteinander.

Macht weiter so, bleibt euch treu & und werdet immer schöner, so wie wir alle.

Alles Liebe und dicker Drücker von Karin

Die gute Nachricht: Wer Karins tolle Ideen und Projekte weiter begleiten möchte, kann das unter www.karindrawings.de gerne tun. Wir machen´s sowieso.

Und wie Karin so schön auf Ihrer Seite schreibt: Es ist Zeit für das, was war, danke zu sagen, damit das, was werden wird, unter einem guten Stern beginnt.

In diesem Sinne danken wir all unseren Werbepartnern, die nicht müde werden, an uns zu glauben. Unser Dank geht aber auch an die Produzenten, die Fotografen, die Grafiker, die Autoren, die Praktikanten, ja auch Mutti, Vati, Ehepartner und Kinder. Und wir danken Euch – ihr Genießer, Tipp-Geber, Beiseite-Steher, Informations-Austauscher, Wissens-Weiterträger, Verkoster und Bis-in-die-Nacht-Diskutierer. Ihr seid unsere Helden und wir sind froh, dass Ihr unsere manchmal schon bekloppte Passion für gutes Essen mittragt. Ohne Euch geht NIX!

Jetzt bleibt uns nur noch, Euch besinnliche Feiertage mit Familie und Freunden zu wünschen und dass wir uns 2017 bei bester Gesundheit wieder sehen.

Und nun wirklich das Beste zum Schluß. Wir haben noch eine GARCON-Sonderausgabe (mit Karin) für Euch produziert!!!

Eure Yvonne Weinlich und das gesamte GARCON-Team