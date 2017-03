Bilder der Hausmesse vom Frischdienst Berlin

Lernen Sie den neuen Frischdienst Berlin kennen! Dieser Aufforderung sind wir gerne gefolgt.

Die FDB-Hausmesse am gestrigen Montag war ein voller Erfolg! In einer anspruchsvollen Umgebung in der Eventlocation Wasserwerk am Hohenzollerndamm stellten sich nahezu 40 Lieferanten dem Urteil der Kunden.

In Gesprächen und mit Produktvorstellungen wurde der neue Frischdienst Berlin präsentiert.

Und was gab es nun ‚Neues‘? Produktentdeckungen, neue regionale Angebote, neue Produktlinien – alles was man in der Sterneküche, Schnellgastronomie als auch Gemeinschaftsverpflegung so braucht: Milch- und Trockenprodukte, Fisch und Fleisch, Obst und Gemüse. Aber am besten waren die Fachgespräche und natürlich die vielfältigen Verkostungen. Einige Eindrücke hier in Bildern: