Garcon Gewinnspiel – BBQ-Gourmetpakete

Pünktlich zur Grillsaison verlosen wir BBQ-Gourmetpakete von gourmetfleisch.de (feinste Steaks, Entrecôte und Roastbeef)!

Hier unsere knifflige Gewinnspielfrage:

1952 eröffnet, avancierte das Hardtke in den Folgejahren zu einer gastronomischen Institution, die in keinem Berlin-Führer fehlte und sich mit Aal grün, Schlei blau, Eisbein, Haxe und Schlachteplatte sogar einen gewissen internationalen Ruf erkochte.

Max Hardtke, Fleischermeister, Gründer und Namensgeber der Charlottenburger Lokalität: „Die deftige, echt, handfeste Küche Berlins ist meine Spezialität, sie ist meine Welt.“ Bis zum Ende des Hardtke im Sommer 2000 hielt sich ein Gericht beharrlich auf der Speisekarte: Tatar auf Toast mit Sardelle, Ei und Käse.

Wir wollen wissen, wie dieser Klassiker der kalten Küche heißt:

A: Bischofsbrot

B: Konsulschnitte

C: Senatorenfrühstück

Was beeinhaltet das Gourmetfleisch-Grillpaket?

– 2 Stück American Beef Nackensteak (á 450 g – Der Fettanteil kann Rohstoffbedingt schwanken)

– 2 Stück Black Angus Entrecôte (á 250 g)

– 2 Stück Simmentaler Steakhüfte (á 250 g)

– 2 Stück Black Angus Roastbeef (á 250g)

Hier ist alles drin: Provenienz, Aufzucht, Haltung, Zuschnitt! Die globale Mischung macht’s! 450 g-starke Männerportionen aus dem Nacken des American Beef, Black Angus Entrecote mit smartem Fettrand, irisches Entrecote mit charmantem Fettauge und rare, superschlanke Simmentaler Steakhüfte aus dem Bayernland. Jedes ein Fleischgedicht für sich. Gemeinsam eine kleine Offenbarung. Wann haben Sie schon einmal ein Mahl in andächtigem Schweigen verbracht? Ausprobieren und leise schmatzend schwelgen.

Einsendeschluss: 30. Juni 2017

