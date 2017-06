Restaurant GOLVET – Spitzenküche mit Ausblick

GOLVET ist schwedisch und heißt „Boden“, trotzdem muss man, um ins gleichnamige Restaurant zu kommen, erstmal Fahrstuhl fahren. In der achten Etage gibt’s festen Boden und einen atemberaubenden Blick: Berlin wie es ist und wird.

Der zweite Blick gilt dem stylishen Ambiente. Hier ist nix von dem berlintypischen Mix, der zwischen Art déco und Flohmarkt pendelt, hier geht’s designmäßig zur Sache. It-chairs, Echtleder, handgenäht von ClassiCon, Barhocker von Cassina, Messing, Mooreiche, Naturstein. Digestiv- und Käsewagen dürften ein kleines Vermögen gekostet haben und selbst die Visitenkarten können es mit den Edelpappen englischer oder französischer Spitzenrestaurants locker aufnehmen.

„Mit dem GOLVET zelebrieren wir Design, moderne Kunst und eine unangestrengte Spitzenküche und setzen neue Maßstäbe“, ließ der Unternehmer Thorsten Schermall zur Eröffnung am 11. Mai 2017 verlauten. Seine 40seconds Group (u.a. Westhafen Event und Convetion Center und 40seconds Catering) steckt hinter dem GOLVET-Konzept und hat das schwere Investitions-Geschütz aufgefahren.

Motto: Nicht kleckern, sondern klotzen. Entsprechend hochkarätig ist auch die Crew. Angeführt wird sie von Björn Swanson, der hier den schlichten Titel „Betriebsleiter“ trägt. Der 33-jährige Berliner – 2015 im Gutshaus Stolpe in Vorpommern mit einem Michelin-Stern geehrt – nennt die Attribute der GOLVET-Küche: „Konsequent, nachhaltig, produktbezogen, schörkellos“ und dürfte auch am neuen Arbeitsplatz den Stern fest im Blick haben. An seiner Seite Michael Schulz als Chef de Cuisine, Benjamin Becker als Restaurantleiter und last but not least – Andreas Andricopoulos, der Star hinter der Bar.

GOLVET

Potsdamer Straße 58

10785 Berlin

Tel. 030 89064222

www.golvet.de