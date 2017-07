Glutanada – glutenfrei essen

„Wir freuen uns sehr über deinen Besuch“, heißt es in der Speisekarte des kürzlich eröffneten Restaurants Glutanada in Kreuzberg, „bei uns kannst du gemeinsam mit jedem Familienmitglied jedem/r Freund/in, jedem Bekannten oder jedem/r Arbeitskollegen/in genüsslich schlemmen, ohne dass du dir Gedanken über deine Ernährung oder die deiner Begleiter machen musst. Denn Glutanada ermöglicht es dir, gemeinsam mit allen an einem Tisch zu essen.

Egal, ob du unter Lebensmittelallergien und/oder Lebensmittelintoleranzen leidest, du dich vegetarisch oder vegan ernährst, du dich gesund, abwechslungsreich oder LowCarb ernähren möchtest oder andere Ernährungseinstellungen verfolgst, bei uns findet jeder etwas Leckeres zu essen.“ Der Zuspruch zeigt es.

Mit ihrer Idee, ein allergiegerechtes Restaurant zu eröffnen, lag Lara Ramm goldrichtig. Ein Zufallstreffer allerdings war das Glutanada nicht. Die 26-jährige Berlinerin hatte sich bereits während ihres Studiums an der Uni Potsdam – Fachrichtung Entrepreneurship, also Innovationsmanagement – intensiv mit den Chancen und Risiken beschäftigt. Dazu gehörten Analysen. Befragungen, Strategiediskussionen. Das Konzept für das Restaurant mit allem Drum und Dran – Name, Logo, Einrichtung, Speisekarte, Marketing wurde schließlich ihre Masterarbeit.

Im Vorwort heißt es: „Durch meine Lebensmittelallergie und Lebensmittelintoleranzen weiß ich, wie schwer es ist, ein Restaurant zu finden, in dem man ohne Angst vor Kontamination essen gehen kann. Zudem erschwert das Unwissen von Kellnern und Köchen den Gang in ein Restaurant. Deshalb ist es mir ein besonderes Bedürfnis, ein Restaurant zu gründen, in dem man ohne Ängste essen kann und individuell bedient wird.“

Und genau das geschieht im Glutanada. Lara Ramms Restaurant ist komplett glutenfrei und geht zudem auf jede andere Ernährungsweise ein. Eine Übersicht der wichtigsten Allergieauslöser in der Speisekarte hilft, damit sich die Gäste orientieren können. Das betrifft dann sowohl dass Glutanadafrühstück, das es auch als vegane oder LowCarb-Variante gibt, die wechselnden Tagesgerichte und Suppen als auch die Kuchen und Desserts. Wer jetzt allerdings bei der Glutanada-Offerte an Klinikfood oder Krankenhauskost denkt, liegt völlig falsch. „Natürlich steht auch bei uns der Geschmack im Mittelpunkt“, so Lara Ramm.

Glutanada

Nostitzstraße 33

10965 Berlin

Tel. 030 22329650

www.glutanada.com