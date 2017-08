Hier macht es die Milch!

Seit der Gründung vor 90 Jahren steht bei der Genossenschaftsmolkerei Berchtesgadener Land das Wohl von Mensch und Natur im Fokus. Ein faires Miteinander, ressourcenschonendes Wirtschaften und ein achtsamer Umgang mit der Natur sind Werte für die sich die rund 1.800 Landwirte und die 400 Mitarbeiter stark machen.

Wie sie diese verantwortungsbewusste Philosophie konkret im Molkerei-Alltag leben, veranschaulicht der aktuelle, vierte Nachhaltigkeitsbericht anhand ökologischer, ökonomischer und sozialer Gesichtspunkte. Für die erfolgreiche Umsetzung ihrer Nachhaltigkeitsziele wurde die Molkerei Berchtesgadener Land nun für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis nominiert.

„Die Molkerei Berchtesgadener Land legt sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit in allen Bereichen, engagiert sich für das Tierwohl und den Erhalt der Biodiversität. Immer mit dem Ziel, Bewusstsein über die gesamte Wertschöpfungskette zu schaffen – vom Landwirt bis zum Verbraucher“, so begründet die Jury des Deutschen Nachhaltigkeitspreises die diesjährige Nominierung der Molkerei Berchtesgadener Land in der Kategorie Mittelgroße Unternehmen. Die Preisverleihung findet am 8. Dezember 2017 in Düsseldorf statt.

Nachhaltigkeit ist nur erfolgreich, wenn sie in die Tat umgesetzt wird. Aus diesem Grund dokumentiert die Molkerei Berchtesgadener Land ihren Fortschritt jährlich in einem Nachhaltigkeitsbericht.

Aktuelle Meilensteine sind unter anderem:

Ökologisch: Verpackung aus nachwachsenden Rohstoffen

Mit der Einführung der biobasierten Tetra Rex® Verpackung konnte 2016 ein neuer Meilenstein in puncto umweltfreundliche Verpackungen erreicht werden. Die Verpackung besteht zu 100% aus nachwachsenden Rohstoffen: Das Papier ist aus FSC-zertifiziertem Holz hergestellt und die Kunststoffbeschichtung wird aus Zuckerrohr gewonnen.

Ökonomisch: Stabilität und Sicherheit für die Landwirte

Trotz Milchkrise erhielten die Landwirte der Molkerei Berchtesgadener Land 2016 den höchsten Milchpreis in Deutschland und Österreich. Die faire Bezahlung sichert die hohe Qualität der Milch, schafft Wertschätzung für die kleinbäuerliche Milchviehwirtschaft und sorgt für die Erhaltung der Kulturlandschaft der Berg- und Alpenregion.

Sozial: Der Mensch im Fokus

Die Molkerei Berchtesgadener Land sorgt aktiv für die Gesundheit ihrer Mitarbeiter, mit u.a. einem Firmensportprogramm und Vorsorgeuntersuchungen. Auch in der Zusammenarbeit mit regionalen Unternehmen steht der Mensch im Fokus, so unterstützt die Molkerei z.B. die regionale Pidinger Werkstätten GmbH regelmäßig mit Aufträgen und sichert die Arbeitsplätze von über 220 Menschen mit Behinderung.

2017 verfolgt die Molkerei ihren nachhaltigen Weg konsequent weiter. Wichtige Ziele sind u. a. der Ausbau der Bio&Fair Zutaten für die Bio-Produktlinie, die Nutzung der Abwärme aus der neuen Energiezentrale sowie das Sicherstellen des hohen Milchauszahlungspreises.