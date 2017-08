Am 9. September wird das Spindler & Klatt gekapert und aus einer ganz normalen Samstagnacht Anfang September wird kurzerhand „The Night of Wine“.

Alles begann im Sommer 2015 in Köln auf dem Gelände eines ehemaligen Güterbahnhofs. Von dort aus hat das Konzept auch in anderen Städten Furore gemacht .Junge Weinentdecker und passionierte Kenner sollten gleichermaßen angesprochen werden. Hier treten Besucher und Winzer in einen Dialog.

Die teilnehmenden Weingüter sind handverlesen, insgesamt waren bereits über 150 Winzer aus den Anbaugebieten Württemberg, Baden, Mosel, Nahe, Mittelrhein, Franken, Pfalz, Rheingau und Rheinessen mit von der Partie. Dabei ist der aufstrebende Nachwuchs ebenso willkommen wie Weingüter mit einer langen Tradition. Geschmack, Qualität und Authenzität sind letztlich entscheidend.

Coole Locations

Es werden immer Orte mit dem gewissen Etwas, der richtigen Akkustik und einem zeitgenössischen, urbanen Charme gewählt. Athmosphäre ist hier wichtig – denn der Abend soll nach der Verkostungsphase weitergehen. Nach der Tastingphase gibt es ausgewählte Weine zu fairen Preisen an der Weintheke zu kaufen. So entsteht für diesen Abend die größte Pop Up-Weinbar der Stadt.

„Support your favourite Winzer“: Gestartet wird mit der Tastingphase. Diese dauert zwischen 3-4 Stunden. Pro Winzer können vier verschiedene Weine verkostet werden, die Verkostung ist im Eintrittspreis inbegriffen. Lerne deine neuen Lieblingswinzer auf unserer Veranstaltung kennen. Unterstütze mit deinem Kauf authentischen, qualitativ hochwertigen und mit Hingabe und Leidenschaft hergestellten Wein.

Termine 2017

20. und 21. Januar – Im Wizemann, Stuttgart

01. April – E-Werk, Saarbrücken

14. Juni – Edition Mosel, Mischanlage (Zeche Zollverein), Essen

15. Juli – Edition VDP, Kunstverein Familie Montez, Frankfurt

22. Juli – Edition Frankenwein, Z-Bau, Nürnberg (ABGESAGT/CANCELLED!)

09. September – THE NIGHT OF WINE, Spindler & Klatt, Berlin

www.lange-nacht-der-weine.de