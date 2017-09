Erster Berliner Fingerfood Pokal

Am Samstag, den 16. September 2017 wird im Kochatelier Adlershof in Berlin der 1. Fingerfood Pokal von Dynamic Professional ausgetragen. An den Start gehen fünf Auszubildende im Kochberuf im zweiten und dritten Lehrjahr. Die kreativen Nachwuchsköche haben sich in einem Vorentscheid durchgesetzt. Die Aufgabe besteht darin, vier Fingerfood-Speisen, Lollipop, Wrap, Waffel und Crêpe, sowie einen Smoothie aus einem vorgegebenen Warenkorb zu kreieren.

„Die kreativen Ideen, die wir in den Bewerbungen lesen konnten, haben uns wirklich begeistert. Ich bin gespannt, wie sie in der Praxis umgesetzt werden“, so Günther Boßhammer, Geschäftsleitung Dynamic Professional.

Der Wettbewerb steht unter dem Motto „Fingerfood – Social eating“. Wettkampfbeginn ist um 12 Uhr im Kochatelier Adlershof, Rudower Chaussee 14, 12489 Berlin. Zuschauer sind erwünscht, sollten sich aber vorher anmelden, damit genügend Leckereien eingeplant werden können.

Mitmachen?

Anmeldung per Email an info@dynamic-professional.de.

Weitere Informationen unter www.dynamic-professional.de