Hildegard Bar – Neu in Berlin

Hildegard – der Name ist ebenso old fashioned wie die Gläser, in denen uns der „Dillinger“ serviert wird und die Jukebox, die nach Fütterung mit Vor-Euro-Geldstücken Trini Lopez, Bob Marley oder The Yardbirds musikalisch auferstehen lässt. Oder Hildegard Knef, eine der drei Namensgeberinnen dieser Charlottenburger Cocktailbar in der Marburger Straße 3.

„So hat alles seinen Sinn“, singt die Knef und Barchef Thomas Pflanz klärt auf: „Mit unserem Namen erweisen wir auch Hildegard Dahlmann Reverenz, der früheren Besitzerin dieses Hauses und Hildegard von Bingen, der Äbtissin des Benediktinerinnenklosters Rupertsberg, deren fast 900 Jahre alte Schriften zur Pflanzenkunde bis heute Einfluss auf die moderne Cocktailkultur haben.“ Wow, ein Barbesuch, der bildet.

Warum nicht, erwidert Pflanz, eine Cocktailbar sei schließlich keine Disco. Der 58-jährige Berliner muss es wissen, schließlich ist er ein alter Fahrensmann: Lützow Bar, Victoria Bar, Bar Lebensstern, Windhorst Bar – das sind nur einige Stationen seines langen Bartender-Lebens.

„Hans Schröder, der Gentleman unserer Branche, war mein Mentor“, erklärt er und erzählt von einer gemeinsamen USA-Reise mit dem legendären Rum-Trader-Chef Ende der 1980er und ihren Besuchen in den damals angesagtesten New Yorker Nachtbars. „Das waren Kultstätten gerührter oder geschüttelter Getränke“, schwelgt Thomas Pflanz in Erinnerungen. Wir probieren nach dem „Dillinger“ – gedillter Wodka, Zitrone, Eiweiß, Rohrzucker – noch einen „Amohn Düül“ – mit Mohn angesetzter Rum, Limone, Zucker – und sind uns nicht sicher, welcher Drink nun das probatere Mittel zur seelischen Regeneration ist. Pflanz empfiehlt noch einen „Bukowski“, aber wir entscheiden uns dann doch – nomen est omen – für seinen „Earl of Hildegard“ und haben das gute Gefühl, dass auch die Hildegard Bar das Zeug zur Kultstätte hat.

Hildegard Bar

Marburger Str. 3