Neu – KitchenAid Store im KaDeWe Berlin

Da schlägt das Herz eines jeden Kochfans höher: Die beliebten Küchenhelfer von KitchenAid sind jetzt auch im Berliner KaDeWe erhältlich. Letzten Freitag drängten sich viele Schaulustige in der 4. Etage des Kaufhauses. Mit ein Grund: TV-Star Enie van de Meiklokjes begleitete die Eröffnungsfeierlichkeiten.

Die angebotene Produktpalette umfasst verschiedene Kleingeräte, von Kochautomaten bis zum Power Plus Blender (dem aktuell leistungsstärksten Standmixer auf dem Markt). und das in rund 30 verschiedenen trendigen Farben. Aktuelles Highlight sind die edlen Metallic-Farbtöne der Küchenmaschinen, beispielsweise gebürstetes Kupfer, Gelée Royale oder Macadamia.

Darüber hinaus gibt es im Store verschiedenstes Küchenzubehör wie Schneebesen, Pfannenwender oder Teigpaletten, aber auch Kochgeschirr, Glas- und Keramikschüsseln und eine breite Auswahl an edlen Kochmessern.

Neben den bekanntesten Geräten aus dem Hause KitchenAid, sind auch Toaster, Wasserkocher, Kaffeemaschinen, Food Processors, Handmixer und alle Aufsätze für die Küchenmaschine erhältlich. Wer sich noch nicht sicher ist, ob es ein Pastaaufsatz oder doch lieber eine Eismaschine sein soll, kann sich vor Ort ausführlich beraten lassen. Wir denken ein guter Tipp für alle, die noch über Weihnachtsgeschenke nachdenken müssen.

www.kadewe.de