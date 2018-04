Mathieu Sapin – Fünf Jahre mit Gérard Depardieu

Fünf Jahre am Rockzipfel von DEPARDIEU

Für eine ARTE-Dokumentation reist Gérad Depardieu auf den Spuren des Schriftstellers Alexandre Dumas in den Kaukasus. Und weil Dumas vor 150 Jahren von einem Maler begleitet wurde, bekommt Depardieu einen Comic-Zeichner zur Seite gestellt, Mathieu Sapin. Der ist nach der gemeinsamen Reise so fasziniert von Frankreichs bekanntestem Schauspieler, dass er ihn in einem Comic Portätieren wiil und ihn dazu über fünf Jahre hinweg begleitet.

Entstanden ist ein urkomisches Buch über einen „Mann der Superlative und Paradoixien“, den man nicht mögen muss, aber dem man sich nur schwer entziehen kann.

Wo bekomme das Buch über Gérard Depardieu und Mathieu Sapin?



Die deutsche Fassung wurde 2018 veröffentlicht im Verlag REPRODUKT.

