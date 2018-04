Berliner Sirup – Besuch bei Fräulein Frucht

Fräulein Frucht – Der Berliner Sirup

Celest Drosihn, sie ist Fräulein Frucht und bietet Sirup und Likör an. „Berliner Sirup und Berliner Likör“, betont die 41-Jährige, die aus der Eifel stammt, in Hamburg aufwuchs und in ihrem Vor-Sirup-und-Likör-Leben mal Erzieherin war.

„Das ‚Berliner‘ hebe ich deswegen hervor, weil alle Wildfrüchte, Blüten, Kräuter und Nüsse tatsächlich aus Berlin Stammen.“ Ende März, Anfang April beginnt sie zu sammeln, zuerst die Traubenkirschblüten, später den Flieder, dann den Holunder, anschließend Kornelkirschen, Mahonien, Rosenblüten, Spitzwegerich, Schlehen und Quitten. Zu Ende geht ihr Sammeljahr mit der Walnuss. Und wo findet man das alles? „Zuerst sollten Sie prüfen, ob Sie es kennen“, erwidert sie keck, „und wenn Sie sich sicher sind, dann werden Sie schon im Görli oder in der Hasenheide fündig.“

Insgesamt 21 Sirupsorten, Berliner Sirupsorten, hat Celest Drosihn im Angebot, pure Natur und ohne jegliche Zuschlagstoffe. Mahonien- und Schlehensirup, unsere Favoriten, begeisterten vor zwei Jahren auch die hochkarätig besetzte Jury des Naschmarktes in der Markthalle Neun. Es gab die „Goldenen Schnecke“, und seitdem gehören immer mal wieder Berliner Barchefs zu den Kunden von Fräulein Frucht, die noch viele Ideen hat, was man mit der heimischen Flora anfangen könnte.

So will die ehemalige Erzieherin beispielsweise der Neuköllner Hauptschule, an der sie tätig war, ein Projekt vorschlagen – Thema: Was wächst vor meiner Haustür? „Viele Stadtkinder können nicht mal mehr Fichten und Kiefern unterscheiden“, sagt sie, „geschweige denn Schafgarbe und Vogelmiere.“

Wochenmarkt am Maybachufer

Berlin-Kreuzberg

Sa. 10.00-16.00 Uhr

www.facebook.com/Fräulein-Frucht