Sons of Mana – Vietnamesisch in Berlin

Vietnamesisch im Kantini Style – Sons of Mana



Die junge Frau mit dem strahlenden Lächeln heißt Minh Le Thi, Sons of Mana, und ist die ebenso höflich wie freundlich. Bevor sie beginnt, unsere Fragen zu beantworten, verbeugt sie sich leicht und sagt: „Xi chao, herzlich willkommen!“

Die 32-Jährige wuchs in der nordvietnamesischen Küstenregion Nghe An auf, kam 2003 nach Deutschland, lernte Köchin, stand in einer Reihe von Kreuzberger Szenerestaurants am Herd und verantwortet heute die kulinarische Offerte von Sons of Mana auf dem Kantini-Foodmarket.

Dass die vietnamesischen Gastronomen in Berlin zu den geschäftstüchtigsten ihrer Branche gehören, gilt spätestens seit The Duc Ngo als unumstößliche Tatsache.

Für denStreetfood-Markt des Bikini-Hauses entwickelten die Gründer von „Sons of Mana“ Südsee-Gerichte,die – glaubt man den Gastro-Trend- Forschern – in diesem Jahr das Maß aller kulinarischen Dinge sein werden:

Hawaiian Poké Bowls. Dabei handelt es sich um Schüsseln mit einem bunten Mix aus Reis, Fisch (Poké ist eine Spielart des südamerikanischen Ceviche), Algen, Gemüse und einem passenden

Dressing auf Sojasaucen-Basis.

Übrigens: Wer noch immer glaubt, es gäbe kein Bier auf Hawaii,wird bei Sons of Mana mit gleich zwei süffigen Sorten eines Besseren belehrt.

Wir sagen Danke und freuen uns auf den nächsten Besuch!

Kantini Food Court

Bikini Berlin

Budapester Str. 38-50

10787 Berlin

www.sonsofmana.de