Garcon Gewinnspiel – Mockmill Mahlmühle zu gewinnen

Liebe Freunde des guten Geschmacks,

in unserem heutigen Gewinnspiel können Sie eine hochwertige Mockmill 100 Mahlmühle der Firma Mock gewinnen, die jedes Getreide zu feinstem Mehl mahlt.

Damit wir es Ihnen aber nicht ganz so leicht machen, haben wir eine knifflige Frage für Sie vorbereitet.

Gewinnspiel-Frage:

In dem heutigen Quiz geht es weder um die Wurst noch um den Senf oder das Brötchen, sondern um die Pappe darunter. Rund vier Milliarden „Wurstpappen“ werden jährlich in Deutschland produziert und benutzt. Erfunden wurde die sogenannte „Wurstpappe“ vor über 150 Jahren in der brandenburgischen Provinz. Es waren vor allem hygienische Überlegungen, die den Luckenwalder Bürger Hermann Henschel dazu brachten, den praktischen Einwegteller zu entwickeln und 1867 auf den Markt zu bringen, wo er sich auch heute noch standhaft behauptet.

In der heutigen Quizfrage wollen wir also wissen, welchen Beruf deren Erfinder ausübte.

A) Buchbinder

B) Hutmacher

C) Silberschmied

Und hier noch einige Informationen zu der Mahlmühle von Mockmill

Mit der Mockmill können neben normalen Getreiden wie Weizen, Roggen oder Dinkel, auch Hülsenfrüchte und Gewürze problemlos mit der Mockmill verarbeitet werden, wie zum Beispiel, Kardamom, Koriandersamen, Pfeffer, Salzkörner, Quinoa und Sternanis. Hier die komplette Liste.



Die Mockmill 100 hat ein Fassungsvermögen (je nach Getreidetyp) von etwa 600 Gramm. Die Mahlsteine verwandeln selbst klitzekleine Körner in feines Mehl. Den Mahlgrad kann man dabei individuell anpassen. Die Mockmill bietet jeden Tag eine unendlich große Vielfalt der Verarbeitung an. So lassen sich viele Rezepte einfach, gesund und lecker nachkochen.

Preis: 199,00 Euro (UVP)

Unsere Lieblingsrezepte: Roggenmischbrot aus Roggen und Dinkel, Pizza Rucola & Parma, Wolfgang´s Müsli

Erhältlich: online auf www.mockmill.com

Wir verlosen nun eine Mockmill 100 Mahlmühle von der Firma Mock im Wert von 199,00 Euro unter allen Teilnehmer.

Wissen Sie die richtige Antwort auf unsere Frage? Dann können Sie die Antwort gleich hier unter dem Artikel eingeben oder Sie schicken uns eine Mail mit dem Betreff „Mockmill 100“ an:

redaktion (at) bildart-verlag . de

Einsendeschluss: 14. Juni 2018

Wir wünschen allen Teilnehmern viiieeel Glück!

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich.