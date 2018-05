Finest Whisky deluxe – Ein exklusives Whisky-Event

Das exklusive Whisky-Event

Mitten in Berlin wird Ihnen am 8. und 9. Juni 2018 in der Grossen Orangerie eine unvergleichliche und exklusive Veranstaltung rund um das Thema Whisky, mit noch nie da gewesenen Elementen, geboten.

Im Rahmen der Messe präsentieren internationale Austeller aus Belgien, Frankreich, Italien, Japan, Schottland und Singapur ihre edelsten, ältesten und seltesten Whiskies. Besonders die Kenner und Interessierten unter den Besuchern können sich auf fachkundige Gespräche mit internationalen Abfüllern freuen. Einige der Whisky-Raritäten werden nicht nur zur Verkostung, sondern auch zum Kauf angeboten. Hier kommen Connaisseure voll auf ihre Kosten.

Das Highlight…

…wird eine weltweit bisher einzigartige Verkostung aller siebzehn existierenden Abfüllungen des Scotch „Port Ellen“ sein. Die Plätze des exklusiven Tastings sind rar, seien sie schnell um in den umfangreichen Genuss der Drams, Historie und Geschmacksexplosion zu kommen.

Vor Ort kann man sich neben den Verlost-Proben auch an einer Auswahl von anti-alkoholischen Getränken und vorzüglichen Speisen erfreuen.

Besuchen Sie die FINEST WHISKY deluxe

Wann?

am 8. Juni 2018 von 16.00 bis 23.30 Uhr

von 16.00 bis 23.30 Uhr und am 9. Juni 2018 von 14.00 bis 23.30 Uhr

Wo?

in der deutschen Metropole Berlin

in der Grossen Orangerie des Schlosses Charlottenburg

Eintritt:

Tagesticket kostet 40,- € , im Vorverkauf 30,- €

, im Ticket für beide Tage auf der Finest Whisky deluxe kostet 60,-€, im Vorverkauf 40,- €

Preis für das Highlight:

Das „Port Ellen Tasting“ kostet 390,- € incl. Eintrittskarten für beide Tage, im Vorverkauf 370,- €.

Der Personenkreis ist auf 750 Whiskyliebhaber pro Tag begrenzt, so dass Sie auch die Exklusivität der Umgebung uneingeschränkt genießen können.

Der Vorverkauf beginnt sofort auf der Website und endet am 31. Mai.

Das Goodie



Unter allen Käufern des Wochenendtickets wird als Goodie eine Flasche des limitierten KARUIZAWA Whisky verlost. Die hochwertige Spirituose aus der inzwischen geschlossenen japanischen Destille ist eine limitierte Abfüllung, die ausschließlich auf der FINEST WHISKY deluxe erhältlich sein wird.

Seien Sie dabei, wenn zum Beispiel ein 50 Jahre alter Glenlivet von 1938 geöffnet wird, oder eine von geschätzten weiteren 1000 Abfüllungen.

Ticketkauf

Tickets erhalten Sie online auf unserer Website, dazu brauchen Sie einfach nur unten auf das Bild zu klicken. Sie können uns auch auf Facebook und Instagram besuchen und bei Fragen und Anregungen kontaktieren. Wir freuen uns auf Sie!

Text & Bilder: ©FinestWhisky deluxe