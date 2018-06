Der Frischdienst Berlin wächst weiter

Am 11.06.2018 hat Ihr Frischdienst Berlin seine neue Niederlassung im Erfurter ergewa Gewerbepark eröffnet. Ab sofort rollen von hier aus die zuverlässigen LKW und bringen die frischen Waren zu den Kunden.

Neu ist auch, dass wir an unserem neuen Standort unsere Kompetenz in Sachen Obst und Gemüse stärken: von hier aus beliefern wir mit den Produkten regionaler Partner nicht nur unsere Kundschaft in Thüringen, sondern im ganzen Osten Deutschlands.

Unsere perfekte Logistik macht das möglich. Im Gegenzug kommen nun auch die frischen Molkereiprodukte, Fleisch und Wurstwaren und Spezialitäten aus anderen Gegenden unseres Liefergebietes viel schneller zu unseren Kunden in Thüringen und den angrenzenden Bundesländern.

Und damit kommen wir nicht nur dem Wunsch unserer Kunden nach noch mehr Frische entgegen, wir sind zudem noch flexibler und pünktlicher. Ein neues engagiertes Team betreut den Standort in Erfurt und bewältigt die täglichen Herausforderungen vor Ort.

In enger Zusammenarbeit mit dem Stammsitz am Berliner Großmarkt und mit dem Transfer eines gehörigen Erfahrungsschatzes wird diese neue Niederlassung eine weitere Erfolgsgeschichte schreiben. Unsere Mitarbeiter freuen sich auf eine spannende Zeit und werden alles dafür tun, damit für unsere Kunden kein Wunsch offen bleibt.

Quelle Bild (Gelände): ©ergewa VV GmbH

Restliche Fotos: ©garcon24.de

Text: Frischdienst Berlin GmbH