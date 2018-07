Magazin GARCON Nr. 49

Aus dem Inhalt GARCON Nr. 49 : Wir beschäftigen uns mit der Peruanischen Küche, berichten über das Restaurant Central mit Virgillo Matinez Vellez in Peru, besuchten Restaurants wie das Nauta, Chicha, Nanainka, Sabor Latino, Serrano u.a, schauten in die Produktion der Eismanufaktur Rosa Canina und der Biobäckerei Beumer und Lutum, machten Stippvisiten bei Ludwig con brio, der Egg Kneipe, den Kurpfalz Weinstuben und den ‚Neuen‘ in Berlin: Cedre Blanc und L.A. Poke; zeigen des Tantris München mit neuer Designerkleidung, begleiteten unser Ass am Herd – Sternekoch Eberhard Lange im Hugos, waren beim israelischen Weingipfel, Fuhrmann erklärt uns Cherimoya und ab Seite 111 gibt es den GARCON-Guide. Wir bedanken uns bei unseren Partnern wie beispielsweise der Firma Mockmill, dem Hotel Ellington und Duke Restaurant, den Mädels vom Berchtesgadener Land, der Firma Mondo Pasta und GTS Großküchentechnik.