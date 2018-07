peruanisch – Inka Cafe Esmeralda

Inka Cafe Esmeralda : Der kleine Laden im Schöneberger Kiez ist schon seit über einem Jahrzehnt fest in peruanischer Hand. 2007 hatte Gerhard Eilers, geboren und aufgewachsen in Lima, hier seine Inka-Eisdiele mit Spezialitäten aus Lateinamerika eröffnet – Lucuma-Eis, das nussig und nach Honig schmeckt, Algarrobina-Eis aus dem Sirup der Johannisbrotbaumsamen mit karamelligem Geschmack und Chicha-Morada-Eis, das aus blauem peruanischem Mais hergestellt ist und geschmacklich ein bisschen an Heidelbeeren erinnert. Vor knapp anderthalb Jahren übernahm Esmeralda Maldonado, ebenfalls aus Lima stammend, die Eisdiele und machte daraus Esmeralda’s Inka-Café.

Die 44-jährige Hobbyköchin wurde in einer Gastronomenfamilie groß, studierte in ihrer Heimatstadt Tourismusmanagement und kam vor zehn Jahren nach Berlin. „Mit dem Inka-Café habe ich mir einen langgehegten Traum erfüllt“, sagt sie, und man sieht ihr an, wie zufrieden sie mit ihrem Job ist.

Esmeralda Maldonado serviert peruanisches Frühstück mit wunderbaren hausgemachten Empanadas, das sind gefüllte Teigtaschen, es gibt lateinamerikanische Tapas, natürlich viel Süßes, erstklassigen Hochland-Kaffee und manchmal sogar Live-Musik.

Esmeralda ´s Inka-Café

Belziger Straße 44

10823 Berlin-Schöneberg

Tel. 0163 — 70 25 734

www.facebook.com/esmeraldasinkacafe/