16.09.2018 BURMÉ – Das Gourmet-Festival auf der Burg Penzlin

BURMÉ_Programmheft_Sonntag_16.09.2018

Holger und Julia Gniffke holten alle Herdarbeiter Mecklenburg-Vorpommerns von Rang 2017 nach Penzlin. Am 16.09.2018 gibt es die 2. Auflage der BURMÉ – Gourmet auf der Burg. Neben vielen ‚Wiederholungstätern‘ haben die Gniffkes diesmal auch Gäste aus Malmö/Schweden und Berlin (wie Karina Appeldorn) eingeladen.

Karten sind nur im Vorverkauf erhältlich unter info@burme.de, auf der Internetseite www.burme.de, unter info@dle-mv.de oder telefonisch unter 03962-2216464. Aber – und das ist kein Marketing-Gag – die Karten sind limitiert und so gut wie ausverkauft. Wer also noch einen Platz auf der Burg erwischen möchte, sollte schnell reagieren.

Im vergangenen Jahr waren unter den die Sterneköche Björn Kapelke (Gutshaus Stolpe, Stolpe), André Münch ( Der Butt, Rostock-Warnemünde), Pierre Nippkow (Ostseelounge, Dierhagen), Daniel Schmidthaler (Alte Schule, Fürstenhagen), Tom Wickboldt (The O´room by Tom Wickboldt, Heringsdorf), Raik Zeigner (Ich weiß ein Haus am See, Krakow am See) sowie die Altmeister Andreas Mahr und Michael Laumen zu Gast.

Bilder vom 1. Festival BURMÉ – Gourmet auf der Burg