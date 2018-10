Einzigartige Milch hat ein einzigartiges Zuhause

Bergbauern- und Bio-Alpenmilchspezialitäten.

Mehr als nur gesunde Naturprodukte:

Das Sortiment der Molkerei Berchtesgadener Land ist das Bekenntnis zu Heimat und Herkunft. Es ist zugleich das Bekenntnis zu außerordentlicher Qualität, vollmundigem Geschmack und zu traditionellen Werten, die bewahrt werden.

Gemeinschaft als Erfolgsgeheimnis.

Als Genossenschaft organisiert, ist die Molkerei komplett im Besitz ihrer heute ca. 1700 Landwirte.

Die Liebe zu traditionell hergestellter, hochwertiger Milch von Landwirten aus der Alpenregion zwischen Watzmann und Zugspitze und die genossenschaftliche Organisation prägen maßgeblich die Molkerei Berchtesgadener Land.

Herkunft, die man schmeckt!

Taufrische Gräser und Kräuter aus einer der schönsten Landschaften der Welt.

Das ist es, was unsere frische Berg- und Alpenmilch so einzigartig macht.

Wir sammeln unsere wertvolle Milch von Höfen aus der umliegenden Berg- und Alpenregion und verarbeiten sie in der Molkerei in Piding nach höchsten Standards. Ein Standort, Top-Qualität und Geschmack mit Herkunftsgarantie!

Natur ist unsere liebste Zutat.

Das Demeter- und Naturland-Siegel garantieren Ihnen höchste ökologische Standards.

Unsere Biobauern bewirtschaften ihre Biohöfe entlang der Alpenkette. Sie richten sich nach den strengen Vorgaben von Naturland oder Demeter und werden regelmäßig kontrolliert. Der Verzicht auf chemisch-synthetische Düngemittel und Pestizide ist selbstverständlich, die artgerechte Tierhaltung und die schonende Weiterverarbeitung der Milch in unserer Molkerei ebenso.

Weitere Informationen unter bergbauernmilch.de

Und wo die Produkte in Berlin erhältlich sind, finden Sie hier: bergbauernmilch.de/produkte/berlin/