Restaurant Sljiva – Balkan goes Berlin

Das Sljiva [Schliwa], vielversprechender Neuzugang der Arminius Markthalle in Moabit, hat das, was vielen (Berliner) Restaurants nach wie vor vermissen lassen: Frauenpower. Inhaberin und Chefköchin Cathleen Power hat die Sicherheiten ihres Jobs als Projektleiterin an den Nagel gehangen, um sich ihrem Herzensprojekt zu widmen, einem Balkan-Bistro, das alle Länder des Balkans zumindest auf der Speisekarte wieder versöhnlich miteinander verbindet.

Ein Gericht aus jedem Balkan-Land findet sich dort wieder – vom Karadjordjeva Schnitzel gefüllt mit Speck & Kajmak, das Mädchenträume optisch und geschmacklich wahr werden lässt, – Gäste rühmen es als ‚das beste Karađorđeva šnicla nördlich der Alpen!’ – über hausgemachste serbische Pasta (Miinci) bis hin zum Krempita Dessert, einer erfrischenden Mischung aus Baklava ähnlichem Blätterteig und Vanillecream.

Wer an Balkanküche denkt, dem kommen womöglich gleich Berge von Fleisch in den Sinn. Diese sucht man im Sljiva vergebens. Die Chefköchin möchte es anders machen, mehr genießen, weniger Bauch vollschlagen.

Gerichte aus dem Balkan

Natürlich dürfen die legendären Cevapcici auch auf ihrer Karte nicht fehlen, doch daneben findet man viel Gemüse, gegrillten Oktopus und mein persönliches Highlight: den eigens kreierten Sljiva-Salat mit Sellerie, Apfel, Walnüssen, getrockneten Pflaumen, Mayonnaise und dem absolut köstlichen Duvan Cvarci (Tabak Grieben). Den Šljivovica, Pflaumenbrand und Namensgeber dieser kulinarischen Reise durch den Balkan gab es zur Feier des Tages aufs Haus.

Restaurant Sljiva

Arminiusmarkthalle

10551 Moabit

Tel.: 0174/69 92 804

www.sljiva-berlin.de

Text und Fotos: Marielle Kreienborg