Garcon Gewinnspiel – 2 Kinogutscheine für Ramen Shop

Liebe Freunde des guten Geschmacks,

in unserem heutigen Gewinnspiel können Sie 2 Kinokarten für den Film „Ramen Shop“ ab dem 06.06.2019 gewinnen. Damit wir es Ihnen aber nicht ganz so leicht machen, haben wir eine knifflige Frage für Sie vorbereitet.

Gewinnspiel-Frage:

Die Namensgebung des Restaurants Am Steinplatz im gleichnamigen Hotel am gleichnamigen Platz (www.hotelsteinplatz.com) spricht nicht gerade von besonderem Einfallsreichtum. Diesen Part übernimmt die Küche von Nicolas Hahn, der im vorigen Jahr mit dem Titel Berliner Aufsteiger geehrt sowie vom Gault&Millau mit zwei Hauben und 16 Punkten dekoriert wurde und damit unter den Top Twenty in der Hauptstadt rangiert.

In den 1960ern, während der ersten Blütezeit des Restaurants, war es genau andersherum: Es gab Eiersalat, Käsebrot und Schneckenpfanne, größere kulinarische Ambitionen waren nicht in Sicht – dafür allerdings war der Name knackig. Wir wollen heute wissen, wie das stadtbekannte Vorgängerlokal des Restaurants Am Steinplatz hieß?

A: Fette Henne

B: Volle Pulle

C: i-Punkt

Hier finden Sie unseren Beitrag zum kulinarischen Filmstart – Ramen Shop.

Wissen Sie die richtige Antwort auf unsere Frage? Dann können Sie die Antwort gleich hier unter dem Artikel eingeben oder Sie schicken uns eine Mail mit dem Betreff „Ramen Shop“ an:

redaktion (at) bildart-verlag.de

Einsendeschluss: 03. Juni 2019

Wir wünschen allen Teilnehmern viiieeel Glück!

