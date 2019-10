Heute: Probierlöffel mit Pinzette

Ein „FinalTouch“ für Chefköche!

Ganz neu aus der Solinger Schmiede – der Probierlöffel mit integrierter Pinzette.

Unzählige Male waren wir Zeugen des stressigen Küchenalltags in Hotels und Restaurants. Oft sieht es aus wie im OP, Ordnung und Sauberkeit ist Gesetz, nichts Entbehrliches liegt herum und stört die Arbeitsabläufe. Um einen befreundeten Sternekoch zu zitieren: „Eine moderne Spitzenküche muss Abend für Abend Höchstleistungen erbringen. Damit dann, wenn es darauf ankommt jeder Handgriff sitzt, ist die Vorbereitung das A und O. An jedem Posten… .“

Und auch die Speisenzubereitung unterscheidet sich sehr vom Kochen am heimischen Herd. Aber es gibt kleine Küchenhelfer, die sehr nützlich sein können und einem das Leben deutlich erleichtern, sowohl in der Profi- als auch in der Hobbyküche.

Der Probierlöffel mit integrierter Pinzette ist solch ein Werkzeug. So können Gerichte abgeschmeckt und im nächsten Augenblick garniert werden. Mit 17 cm Länge ist er kompakt genug, um in der Ärmeltasche einer jeden Kochjacke Platz zu finden. Das Profiwerkzeug ist aus rostfreiem Edelstahl und spülmaschinenfest.

triangle

Probierlöffel „FinalTouch“

Art. Nr.

50 493 17 01

UVP € 14,90 inkl. MwSt.

Über triangle:

Die triangle GmbH, ein Familienunternehmen in dritter Generation, entwickelt und produziert seit 1946 in der Klingenstadt Solingen. Zum Produktsortiment gehören Werkzeuge für die Profiküche ebenso wie kreative und hochwertige Küchenhelfer für ambitionierte Hobbyköche und Haushalte. Der besondere Fokus liegt auf perfekter Funktionalität und Qualität der Produkte, auf nachhaltiger Produktion und auf der stetigen Entwicklung innovativer Neuheiten.