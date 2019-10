26.10. Ladies Frühstück mit Style im ELLINGTON

Schöner kann man das Wochenende wortwörtlich nicht einläuten: Bei einem großzügigen Ladies Frühstück mit allem Drum und Dran plaudern Sie über Beauty und Style und lassen sich anschließend von den Expertinnen Barbara Ehlert (Typ- und Stilberatung) und Annett Esser (Hair & Makeup Artist) ausführlich beraten und aufhübschen!



Das Ladies Frühstück findet am 26.10.2019 von 11:00 bis 14:00 in der Kleinen Lounge im Ellington Hotel Berlin statt. Tickets gibt es für EUR 99,00 inklusive Typberatung, Styling und Frühstück mit Prosecco.

Tickets: www.ellington-hotel.com/ticketshop

Bei dieser Gelegenheit können Sie vielleicht auch die ‚Neue‘ im Restaurant DUKE kennen lernen.

Die vielseitig erfahrene Anke Wellendorf zeichnet sich seit Anfang September als Restaurantleiterin des mit 15 Gault&Millau Punkten (2018) ausgezeichneten Restaurant DUKE im ELLINGTON HOTEL BERLIN verantwortlich. “

“Casual Fine Dining auf höchstem Niveau – ganz ohne Krawattenzwang” lautet das Credo im Restaurant DUKE – sowohl bei Chefkoch Florian Glauert und seiner Küchenbrigade als auch bei dem 12-köpfigen Serviceteam. Ab sofort widmet sich Anke Wellendorf zusammen mit dem DUKE-Team, leidenschaftlich ihrer neuen Aufgabe, die Gäste auf charmante Art mit dem leger, lockeren Charme des Restaurants und der fein präsentierten Küche zu begeistern.

Während ihrer Tätigkeit als Commis de Rang in mehreren namhaften deutschen Hotels, unter anderem im Steigenberger Hotel Hamburg, entdeckte Anke Wellendorf ihr Interesse für die Welt der Kulinarik.

Die fließend zweisprachige Frau Wellendorf sammelte auf ihrem Berufsweg auch Auslandserfahrung. So arbeitete sie unter anderem im Londoner Swissotel „The Howard“ und viele Jahre in mehreren bekannten Restaurants in Sydney.

Sie eignete sich fundierte Kenntnisse im Restaurant- und Barbereich an und avancierte schnell zum Chef de Rang im Rockpool Restaurant in Sydney, Australien. Zuletzt war sie in Berlin als Junior Manager im Restaurant „Cinco“ im Das Stue Hotel und im Restaurant „Neni“ im 25 Hours Hotel beschäftigt.