Ab sofort ist Gänsezeit in Kremmen

Herzlich willkommen zur gemütlichsten unserer Vier Jahreszeiten – der Gänse- und Entenzeit!

Wir laden Euch ein, die die gemütlichste Zeit des Jahres – unsere Gänse- und Entenzeit auf unserem Spargelhof in Kremmen zu genießen. Mit unserem ganztägigen Entenbuffet fällt am 6.11. der Startschuss in die letzte unserer vier Jahreszeiten. Während der nächsten sechs Wochen (bis zum 4. Advent) begrüßen wir Euch immer mittwochs – sonntags ganz herzlich in unserem Restaurant LandWirt und in unserem Hofladen. Neben unseren Freilandgänsen und –enten sind unsere Wildgerichte aus dem Kremmener Wald besonders beliebte Klassiker auf unserer Speisekarte. Jeden Donnerstagabend bieten wir Euch unser beliebtes Gans.Schön.Wild Buffet. Darüber hinaus sind wir auf Anfrage gern die Location für Eure Weihnachts- oder sonstige Feier. Wie und wann auch immer – wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit Euch hier bei uns zum Gänseschmaus!

Sehr gern nehmen unsere Kunden das Angebot an, gleichzeitig in unserem Hofladen unter anderem ihre frische Weihnachtsgans oder –ente kaufen zu können. Für alle, die unsere Kremmener Freilandgänse auch zu Hause genießen wollen, können sich ihre Gans und / oder Ente ab sofort reservieren:

Für die Weihnachtsfeiertage bieten wir Euch unser Gans.Fix.Fertig-Angebot für zu Hause an – unser Rundum-Sorglos-Paket für das perfekte Weihnachtsessen mit der ganzen Familie zur Abholung oder im Lieferservice. Auf Wunsch erhaltet Ihr auch halbe Gänse bzw. Enten oder Gänseviertel das Ganze immer mit Rot- und Grünkohl, Kartoffelklößen und feinster Soße. Die Gans bzw. Ente ist fix und fertig gegart und muss nach Abholung bzw. Lieferung nur noch 25 Minuten bei 200°C in den vorgewärmten Ofen. Eine ganze Gans reicht für ca. 4 Personen, eine Ente für 2-3 Personen. Bitte beachtet, dass wir Euch diesen Service ausschließlich auf Vorbestellung anbieten können. Eine Bestellannahme ist bis 20.12. möglich.

Warum kann man unser Kremmener Geflügel mit gutem Gewissen genießen?

Unsere Freilandgänse und –enten schlüpfen im Familienbetrieb Grawe bei Gransee und kommen im Frühjahr als Gössel bzw. Küken zur Aufzucht auf unseren Hof nach Kremmen . Hier haben sie beste Bedingungen für ein gesundes, natürliches und artgerechtes Aufwachsen: weitläufiges Gelände mit Wiesen und kleinen Tümpeln, schützenden Stallungen und ergänzendem Getreidefutter aus der eigenen Ernte. Somit besteht Ihre Ernährung neben den Wiesengräsern aus dem Getreide von unseren Feldern und ist frei von Zusatzstoffen. Aufgrund des vielen Auslaufs und des natürlichen Futters zeichnen sich unsere Freilandgänse und -enten durch besonders zartes, dunkelrotes Fleisch mit hohem Muskelanteil aus – Genuss pur!

Die Tiere erreichen binnen 5 bis 6 Monaten ihr Schlachtgewicht, das bei den Gänsen in der Regel zwischen 4 und 6 kg und bei unseren Enten zwischen 3 und 5 kg liegt. Ab September werden nach und nach die ersten Tiere geschlachtet. Die Schlachtung liegt dann wiederum in den professionellen und regionalen Händen der Familie Grawe, die hier stressfrei und unter Berücksichtigung des Tierwohls erfolgt. Insbesondere in der Weihnachtszeit erfolgen die Schlachtungen gemäß der Kundenbestellungen, so dass die bestmögliche Frische und ein MHD von sieben Tagen ab Schlachtung gewährleistet werden können.

Von unseren Wiesen bis zum Schlachtbetrieb der Familie Grawe ist es glücklicherweise nicht weit. Es werden jeweils nur so viele Tiere abgeholt, wie am selben Tag geschlachtet werden sollen. Der Transport ist für die Tiere daher stressfrei und Sie bekommen ein echtes regionales Erzeugnis von besonderer Güte und Qualität, die Ihr schmecken könnt.

Unsere Tiere sind in Deutschland geboren, geschlachtet und verpackt und erhalten deshalb die Kennzeichnung D/D/D

Wir bieten Euch die Gänse und Enten bratfertig mit separat verpackten Innereien (Herz, Leber und Magen) an. Ausgehändigt werden Ihnen die Gänse und Enten in einer hygienisch offenen Verpackung, damit das Fleisch weiter atmen kann. Auf Wunsch erhalten Sie Ihre Freilandgans und/oder –ente gern auch frisch geschlachtet aber tiefgefroren. Das Einfrieren wird übrigens sogar von Spitzenköchen empfohlen – hierdurch wird das Fleisch schon einmal „gesprengt“ und schmeckt noch zarter…

Spargelhof Kremmen GmbH & CO. KG

Groß - Ziethener Weg 2

16766 Kremmen

Telefon: +49 33 055 – 20 80

https://www.spargelhof-kremmen.de/