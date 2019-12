Potsdam im Advent genießen

Mit einem Glühwein durch den Blauen Lichterglanz der barocken Innenstadt schlendern, im

Adventsgarten der Alexandrowka am Lagerfeuer Weihnachtsliedern lauschen oder auf der

Eisbahn am Brandenburger Tor eine Runde Schlittschuh laufen – der Advent in Potsdam ist

eine Zeit der Gemütlichkeit und der Geselligkeit. Der Zauber ist auf den zahlreichen

Weihnachtsmärkten spürbar. An historisch spannenden Orten wie dem Holländischen Viertel,

dem Neuen Markt oder dem Belvedere Pfingstberg können sich die Besucher auf die

Weihnachtszeit einstimmen.

www.potsdamtourismus.de/veranstaltungen/weihnachtliches-potsdam/

Digitaler Adventskalender

Die PMSG Potsdam Marketing und Service GmbH öffnet jeden Tag ein virtuelles Türchen auf

ihrem Instagram-Kanal „@deinpotsdam“. Entlang der Radroute Alter Fritz wird hinter die

Kulissen der Partner geschaut – es werden Schlösser und Museen vorgestellt, Cafés und

Restaurants, Gedenkstätten uvm.

www.instagram.com/deinpotsdam

Stadtführung: Potsdamer Weihnachtsgeschichten und ein Neujahrsspaziergang

Potsdam-Gäste können bei einem kurzweiligen Weihnachtsspaziergang Potsdam entdecken –

durch die winterliche Innenstadt vom Alten Markt bis zum Holländischen Viertel, gespickt mit

Anekdoten rund um die Weihnachtszeit. Abgerundet wird der Streifzug durch das beleuchtete

Potsdam mit einer kleinen kulinarischen Überraschung.

Das neue Jahr wird mit einem Spaziergang durch den Neuen Garten eingeläutet. Abgerundet

wird dieser mit einer Innenbesichtigung des Marmorpalais. Der klassizistische Bau gilt als

eines der schönsten Schlösser der Hohenzollern.

www.potsdamtourismus.de

Exotische Winterbox

Er ist das Symbol des Lebens, der Granatapfel. Hinter seiner unscheinbaren Hülle verstecken

sich wahre Schätze. Kleine Kerne, die mit ihrem Rot an die Fassaden des Holländischen

Viertels erinnern und wunderschön filigran eingearbeitet, im Voltairezimmer von Schloss

Sanssouci zu finden sind. Der Granatapfel soll Potsdam durch die Wintersaison begleiten und

ist Teil der exotischen Winterbox – eine gedankliche Klammer aller Weihnachtsangebote,

Veranstaltungen und Produkte in sich vereint.

www.exotische-winterbox.de