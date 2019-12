Hotelrestaurant Ella am Hauptbahnhof

Erstes Stelldichein Im Hotelrestaurant Ella

Gabriele Maessen – Markenzeichen: elegantes Designeroutfit – gehört zu den wenigen Frauen, die in Berlin ein großes Hotel führen und ist die wahrscheinlich längstgediente General Managerin der Hauptstadt-Hotellerie.

Anfang 2004 kam die gebürtige Wienerin nach Stationen in Budapest, Frankfurt, Madrid, Mainz und Zürich an die Spree, arbeitete für die Leonardo und Azure Company und steht nun an der Spitze des Steigenberger Hotels Am Kanzleramt.

Anfang Oktober lud Gabriele Maessen zur Eröffnung des Hotelrestaurants Ella (ebenso wie die anliegende Straße nach der Kommunistin, Gewerkschafterin und antifaschistischen Widerstandskämpferin Ella Trebe benannt, die 1943 verhaftet und im KZ Sachsenhausen erschossen wurde).

Das Ambiente des Lokals, das sowohl über die Lobby des Hauses als auch durch eine Tür zur Straße zugänglich ist, wird von großen Spiegeln und der noch größeren Fensterfront geprägt. Ansonsten: Innenarchitektur von der Stange, chic, modern, aber nichts, was ans Herz geht.

Da ist die Küche im Hotelrestaurant Ella von Manuel Eich schon näher dran. Der 53-jährige Küchenmeister, zuletzt Chef am Herd im Seminaris Campushotel Berlin und im Courtyard by Marriott in München, hält sich von den freudlosen und allzu oft bis zur Geschmacklosigkeit verfeinerten Kreationen der hypermodernen Regionalküche fern und pflegt statt dessen einen erfrischend klassisch geprägten Kochstil.

Grünkohlsalat mit Birne, Pastinaken-Karotten-Suppe mit Entenbrusttranchen und Gänsekeule mit Rotkohl, Klößen und Malzbiersauce sind hübsch arrangiert und geschmacklich fein abgestimmt. „Wir wollen mit diesen und allen anderen Angeboten unseren Gästen einen entspannten Genuss bereiten“, so Eich.

Ella im Steigenberger Hotel

Ella-Trebe-Straße 5

10557 Berlin

Tel.: 030/7407430