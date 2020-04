woraufwirunsfreuen und Großer DANK

Wir sind in den letzten Zügen und freuen uns (#woraufwirunsfreuen) mehr denn je auf die neue GARCON-Ausgabe. Eines können wir schon sagen… das war mal ein Ritt. Wir hatten natürlich überlegt, die Arbeiten zu stoppen. Werbepartner und Inhalte flogen uns täglich um die Ohren. Aber eine Nachricht, die uns aus Seravezza in der Toskana erreichte, ließ uns unsere Entscheidung revidieren. „Bitte, wenn es irgendwie möglich ist, drucken Sie doch das Magazin und wenn es später nur für eine Erinnerung an das ist, was es einmal gab“, schrieb uns der Spitzencuisinier Gennaro Battiloro. Das hat uns sehr berührt.

Damit die Ausgabe 54 unseres Magazins ‚GARCON – Essen, Trinken & Lebensart‘ überhaupt erscheinen konnte, sind wir allen Unterstützern von Herzen dankbar.

Unsere Helden alphabetisch:

as gastro – Küchenausstatter – www.as-gastro.de

Beumer und Lutum – backen ökologisch – fair – mit Vision – www.beumer-lutum.de

BGL – Molkerei Berchtesgaden – bergbauernmilch.de

Diageo – Getränke – de.thebar.com www.diageo.com

Dieter Fuhrmann – Obst-und Gemüsegroßhandel – www.dieter-fuhrmann.de

GTS – Küchenausstatter – https://www.gts-kuechentechnik.de/

Hofpfisterei – backen ökologisch mit Tradition – www.hofpfisterei.de

ich bin Berliner – Manufaktur und Geschenkideen – www.ick-bin-berliner.de

Maitre Philippe – Käse, Feinkost, Weine, Sardinen auch online – www.maitrephilippe.de

Mockmill – Getreidemühlen – mockmill.com

pro agro – Verband zur Förderung des ländlichen Raumes Brandenburg-Berlin – www.proagro.de

Spargelhof Kremmen – Spargel-Drive-Inn – www.spargelhof-kremmen.de

Stölzle – Glasmacherkunst Lausitz – www.stoelzle-lausitz-shop.de

Syringhof Beelitz – Online-Feinkost-Shop und Spargel im Hofladen – www.syringhof.de

Und noch einmal: DANKE an Euch ALLE!!!

Und wer Gastronomen und Lebensmittelhändler in seiner Nähe nutzen und unterstützen will, kann ganz einfach die Google-Suche bemühen (Lieferdienste und Zum Mitnehmen).

https://www.google.com/maps/search/Food+Delivery

https://www.google.com/maps/search/zum+mitnehmen