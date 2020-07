Urlaub zu Hause oder am Meer?

Wir hätten nie gedacht, dass Urlaub PLANEN – selbst in Deutschland – so schwierig werden kann. Die Saison 2020 ist geprägt von Veränderungen. Wo die einen die Koffer gar nicht erst packen, freuen sich andere über das Last-Minute-Schnäppchen. Laut Umfragen ist die Reiselust der Deutschen ungebrochen – nach der Pandemie sogar gestiegen. Besonders gefragt sind Kurzurlaube in der Nähe und in ganz Deutschland. Die Länge des Urlaubs richtet sich bei veränderten Zielen natürlich auch nach dem Budget. Aus zwei Wochen Pauschalreise inkl. Flug und Halbpension nach irgendwo werden dann 5 Tage Hotelaufenthalt inkl. Frühstück in Warnemünde.

Viele Kollegen, Webseiten, Blogger etc. veröffentlichen derzeit lange Listen mit nationalem Reise- und Erlebnisangebot.

Hier unser kleines Urlaub-in-Deutschland-Ideenpaket:

1. Urlaub ganz nah

Für Berliner die zu Hause geblieben sind, aber auch für Besucher unserer Stadt können wir das Culinarium Domäne Dahlem empfehlen. Dort befindet sich die erste Dauerausstellung zur Kulturgeschichte der Ernährung (Ja, alles was mit Essen und Trinken zu tun hat, ist halt unser Ding.) Ein bisserl interaktiv, vor allem aber informativ, kann nicht nur Kindern den Wert des Essens nahe bringen

Urlaub auf Balkonien und Terrasse – sicher die günstigste Variante. Das in Verbindung mit Gemütlichkeit und Genuss, und schon steht Ihrer Erholung nix mehr im Weg. Die Outdoormöbel streichen und beim Hofladen um die Ecke gutes Grillfleisch oder frisches Gemüse besorgen. Et voilà!

2. Urlaub am See

O.K. der See ist schon ziemlich groß, aber dennoch ein See. Wir reden von der Müritz. Zunächst decken wir uns mit frischem Fisch im Fischkaufhaus ein und dann beziehen wir eines der nagelneuen Appartments im Maremüritz Resort. Dazu an anderer Stelle mehr eindrucksvolle Bilder (In 14 Tagen geht’ s los!!!)

3. Urlaub am Meer

Wer Meer mag, aber nicht auf die üblichen Ostseebäder abfährt, der ist auf der Insel Darß richtig. Wir mögen das Strandhotel Fischland besonders – wegen dem Wald, dem Sonnenuntergang, der Mitarbeiter, dem Hier-stimmts-einfach… Sicher muss man zur Zeit noch einige Kontaktbeschränkungen in Kauf nehmen – trotzdem. Und Abends in die Ostseelounge…

4.Urlaub in Sachsen