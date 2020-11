Marco Skala – Der Bienenkönig

Die letzte Station unserer Brandenburger Landpartie führt uns wieder zurück nach Kremmen, allerdings nur für einen Minutenstopp mit laufendem Motor auf einem früheren Aldi-Parkplatz. Ein Berliner Unternehmer will hier und in der nicht mehr genutzten Halle des Discounters ein Kompetenzzentrum für Berufs- und Hobbyimker einrichten. „Zudem wollen wir diesen Ort nutzen, um Probleme wie das Insektensterben zu thematisieren“, sagt Marco Skala.

Der 39-Jährige, gelernter Gas-Wasser-Installateur, betreibt seit acht Jahren im Spandauer Ortsteil Haselhorst den Fachhandel für Imkereibedarf „beekeepers“ – mit rund 4.000 Artikeln auf 1.000 Quadratmetern Verkaufsfläche einer der größten seiner Art in Berlin und Brandenburg.

Jahr für Jahr nehme die Zahl derer zu, die das faszinierende Imker-Hobby ausüben, so Marco Skala. „Die Zeiten, in denen es lediglich als Altherrenbeschäftigung in ländlichen Regionen galt, sind längst vorbei.“

Tatsächlich summt und brummt es etwa in Berlin seit Jahren, selbst auf Hoteldächern und sogar im Innenhof des Bundestages stehen Bienenstöcke. Marco Skala: „Allein in der Hauptstadt gibt es rund 2.000 Imker, die etwa 11.000 Bienenvölker betreuen, und Brandenburg zählt sogar 5.100 Bienenhalter mit rund 52.600 Völkern.“

Der Bienen-Boom und die Tatsache, dass in Haselhorst Wohnungen gebaut werden sollen, ließen Marco Skala auf die Suche nach einem neuen Domizil gehen – und in Kremmen fündig werden. Neben dem Angebot all dessen, was Imker brauchen, plant der Unternehmer dort einen Bienenlehrpfad, ein Bienen-Café und eine Schauimkerei.

Ende des Jahres will er „beekeepers Bienenwelt“ eröffnen.

Kremmen wird’s freuen, zumal in der Stadt schon vor 300 Jahren Imkereigeschichte geschrieben wurde: Johann Grüwel, einst Kremmener Bürgermeister, veröffentlichte 1709 die Abhandlung „Brandenburgische Bewährte Bienen-Kunst“.

www.beekeepers24.com