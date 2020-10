Taco Tales – Rezeptgeschichten aus Mexico

Corona, das ist leider eine unumstößliche Wahrheit, trifft die Gastronomie besonders hart. Bisher prominentester Beleg: Die 57-jährige deutsch-österreichische Unternehmerin, Autorin und Politikerin Sarah Wiener. Am vorletzten Juli-Donnerstag gab sie auf ihrer Facebook-Seite bekannt, dass sie für ihre Berliner Restaurants und den Sarah-Wiener-Catering-Service Insolvenz anmelden musste.

Keine deutsche Zeitung, die nicht darüber berichtete. Andere, weniger bekannte Gastronomien, sterben leiser…

Ob es die kleine Mezcal-Bar, die Fernando Bolanos und seine Partnerin Fernanda Sueldo vor vier Jahren im Friedrichshainer Kiez eröffneten, noch gibt, wenn dieses Heft erscheint, das wissen wir nicht.

Es wäre jedenfalls sehr schade um diesen authentischen, stimmungsvollen Ort, den Anne Wenkel und Ivette Pérez de Wenkel für unser Gespräch ausgesucht haben.

Die beiden Frauen sind Schwägerinnen. Ivette, 50, stammt aus Mexico City, wuchs in einer Medizinerfamilie auf – Vater Arzt, Mutter Krankenschwester – studierte an der Universidad Ibero Americana von Tijuana Medienwissenschaften, arbeitete beim Fernsehen, in der Werbung und sechs Jahre lang für die mexikanische Botschaft in London. Dort lernte sie Lars Wenkel kennen, Architekt aus Berlin und Annes Bruder. Übersiedlung in die deutsche Hauptstadt 2010, Hochzeit. Ivette Pérez de Wenkel gründete die Taco-Tales-Unternehmung, bietet Caterings an, veranstaltet Kochevents und vermittelt in kulinarischen Kursen Wissenswertes über Zutaten und Zubereitungen einer Küche, in der sich indigene und spanische Aromen vereinen und deren regionale Vielfalt die UNESCO veranlasste, die traditionelle mexikanische Küche als immaterielles Weltkulturerbe anzuerkennen.

Anne Wenkel, Jahrgang 1983, ist Berlinerin, studierte an der Hochschule für Technik und Wirtschaft ihrer Heimatstadt Kommunikationsdesign, reiste für ihre Diplomarbeit kreuz und quer durch Westafrika und gestaltete ein afrikanisches Märchenbuch. Nach erfolgreichem Abschluss entschied sie sich, fortan als Illustratorin zu arbeiten.

Weil Kunst und Kulinarik Schwestern sind, lag die Idee eines gemeinsamen Kochbuches der beiden Schwägerinnen auf der Hand.

„Das Buch ist ein persönliches Andenken an meine Heimat Mexiko mit Rezepten, die in meiner Familie von Generation zu Generation überliefert wurden, und es ist gleichermaßen an meine deutsche Familie adressiert, der ich mit ‚Taco Tales‘ erklären wollte, wer ich bin, woher ich komme, was mir meine Heimat bedeutet“, so Ivette Pérez de Wenkel. Und Anne Wenkel fügt hinzu: „Für mich war es sowohl ein spannendes Projekt als auch eine Liebeserklärung an Mexiko, seine Menschen und deren kulinarische Gebräuche.“

„Die mexikanische Küche ist wie ein Labyrinth“, schreibt die berühmte Küchenchefin Margarita Carrillo Arronte, Restaurantbetreiberin in Mexiko City, TV-Köchin und Dozentin am renommierten Culinary Institute of America. Und tatsächlich gibt es Gerichte wie Tacos und Tamales in schier unzähligen Variationen. Tortillas – Fladenbrote, die seit Urzeiten das Aushängeschild der mexikanischen Küche sind – werden auf hunderte verschiedene Arten verwendet. Und Chilis schließlich, das Lieblingsgewürz der Mexikaner und die vielleicht berühmteste Zutat in den Küchen zwischen Baja California Norte und Chiapas im Süden gibt es in mehr als 60 Sorten, die nicht nur für Schärfe, sondern vor allem für Aroma in den diversen Gerichten sorgen.

„Seit einigen Jahren entwickelt sich wieder verstärkt ein Gefühl dafür, zu unserem Erbe und unserer Vergangenheit zurückzuschauen und in einem Land, in dem sich die Menschen verletzt und verloren fühlen, unsere Traditionen zu bewahren. Wir sind auf der Suche nach uns selbst, nach ein wenig Frieden und Kraft in unserer Identität als Mexikaner“, schreibt Ivette Pérez de Wenkel am Ende ihres Kapitels über den „Dia de Muertos“, den Tag der Toten, der in ihrer Heimat alljährlich am zweiten November gefeiert wird – eine prähispanische Tradition zu Ehren der Verstorbenen. Starke Worte einer beeindruckenden Frau.

www.annewenkel.com

Gleichzeitig punktet Taco Tales mit den farbenfrohen Paper-Cuts von Anne Wenkel und den atmosphärischen Reportagefotos von Andreas Kannengießer. Dabei bebildern die beiden Künstler nicht einfach Rezept- und Kommentartexte, sondern heben sie in eine neue emotionale Situation. Mexiko, wie es ist und isst – appetitanregend, bunt und fröhlich und immer auch ein bisschen melancholisch. Schlussendlich ist der Band auch Geschichtsbuch und Reiseführer. So könnte man sich für ferne Nach-Corona-Zeiten die Tour über die Halbinsel Baja California im Norden Mexikos vormerken…

Übrigens: Taco Tales, die lesens- und ansehenswerten Rezeptgeschichten von Ivette Pérez de Wenkel und Anne Wenkel, wurden 2019 mit dem Gourmand World Cookbook Award geehrt!

Sicher gibt es rezeptreichere mexikanische Kochbücher als Taco Tales – etwa den 700-Seiten-Mexiko-Wälzer von Edel Germany – eins allerdings bieten sie alle nicht: Storytelling.

Wie die Prise Salz im Tortillateig sind es die persönlichen Geschichten von Ivette Pérez de Wenkel, die diesem Buch eine besondere Würze geben. Beispielsweise, wenn sie über ihre Kindheitserinnerungen an den Straßenmarkt von Villa Coapa in der Megametropole Mexico City berichtet – noch heute ein perfekter Ort, um wirklich traditionelles mexikanisches Essen zu finden. Oder, wenn sie ihre Guacamole-Geheimnisse preisgibt. „Eine meiner Lieblingsspeisen“, verrät Ivette Pérez de Wenkel, „die mir immer ein Gefühl von Heimat, aber auch von Kraft und Halt gibt.“

Während Mexiko-Stadt in den letzten Jahren neben Lima zum kulinarischen Hauptreiseziel Lateinamerikas avancierte und mexikanische Cuisiniers die Wiederentdeckung der indigenen Küche von Mayas, Azteken, Zapoteken und Mixteken feiern, ist die Gastronomia de Mexico hierzulande dabei – von wenigen Ausnahmen mal abgesehen – still und leise im Folkloristischen auszulaufen. „Um eine ferne Küchenrichtung blühen zu lassen, reicht es auf Dauer nicht aus, dass sie von ordentlichen Köchen ordentlich zubereitet wird“, schreibt Berlins kompetentester Gastro-Autor Bernd Matthies in diesem Zusammenhang, „sondern sie muss vielmehr ihre Elemente mit jenen anderer Küchenrichtungen verbinden, und die Köche müssen sich in sich weiterentwickeln, um nicht von der nächsten Mode welle überholt zu werden.“

Unsere Bilder auf dieser Seite belegen den Trend. Das „Mexico“ im Neuköllner Ortsteil Britz beispielsweise punktete einst mit respektabler Tex-Mex-Küche und passablen Cocktails. Heute ist das Haus an der Fulhamer Allee eine Baustelle, von Mexiko keine Spur mehr. Vergangen, vergessen, vorüber.

Anders das La Lucha am Paul-Lincke-Ufer in Kreuzberg – das Restaurant mit der einladenden Terrasse und dem typisch lateinamerikanischen Farb- und Materialmix gilt als Leuchtturm im Meer der mexikanischen Gastronomie-Tristesse in Berlin. Hier treffen traditionelle Gerichte und klassische Cocktails auf zeitgenössische Interpretationen mexikanischer Genusswelten, lediglich solche Spezialitäten der prähispanischen Küche wie Chapulines oder Chicatanes fehlen noch…

LA LUCHA

Paul-Lincke-Ufer 39-41

10999 Berlin-Kreuzberg

www.laluchaberlin.com