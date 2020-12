Stylisch, praktisch, gut – die Kaffeetasche aus Berlin

Gegen die Becherflut

Über 2,8 Milliarden Einweg-Kaffeebecher wandern in Deutschland laut einer Studie des Umweltbundesamtes jährlich in den Müll. Alleine 170 Millionen sind es in Berlin. Doch mit dem JOYUMA Coffee Carrier gibt es nun eine umweltschonende und zugleich modische Alternative. Entwickelt hat die Kaffeetasche ein Start up aus Heiligensee.

Tragbare Alternative

Die Hände frei und den Kaffee immer dabei – mit dem JOUMA Coffee Carrier ist das kein Widerspruch mehr. Kernstück ist ein 350ml-Becher aus rostfreiem Stahl, der das Getränk bis zu sechs Stunden warm hält. Der Behälter lagert in einer Tasche aus veganem Leder. Daran wiederum ist mittels eines Karabiners eine Kordel angebracht. Mit dem Haken lässt sich die Tasche auch direkt z. B. an einem Rucksack befestigen, in dem die Leine dann verschwinden kann.

Mit Hartnäckigkeit zum Ziel

Der JOYUMA Coffee Carrier ist ein modisches Accessoire, das dem Einweg-Kaffeebecher den Kampf ansagt. Den zu gewinnen, wird allerdings noch eine Weile dauern. Schließlich werden alleine die rund 22.000 öffentlichen Berliner Mülleimer im Moment noch zu mindestens zehn Prozent mit Einweg-Kaffeebechern gefüttert. Es wird Zeit, sie auf Diät zu setzen.

