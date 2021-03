Für den kleinen Haushalt

„Eine Rinderroulade bitte.” Der junge Mann am Tresen des BioBuffets in der Marheinekemarkthalle zeigt auf einen der vielen Vakuumbeutel in der Auslage. „Gerne”, sagt Buffet-Chefin Ulrike Piecha, „Mit Kartoffelpüree und Rotkohl?” „Nee, ist mir zu normalo”, erwidert der Kunde, „lieber mit Polenta und Ratatouille.” So oder so ähnlich laufen die meisten Dialoge. Und so oder so ähnlich haben sich Ulrike Piecha und ihre Köche das auch gedacht, als sie ihre neue Produktlinie präsentierten. Über ihr Convenience sagt die 41-Jährige: „Wir hatten zuerst Singlehaushalte und Kleinfamilien im Blick, außerdem Leute, die im Homeoffice arbeiten und auch sonst alle, die wenig Zeit zum Kochen haben oder keinen Bock”.

Komponenten-Kombis

Immer mittwochs kocht Ulrike Pech gemeinsam mit ihrem Team und vakuumiert portionsweise. Das Ergebnis ist Convenience vom Allerfeinsten. Es gibt Kartoffel- und Süßkartoffelpüree, Sellerie-Apfel-Creme, Rotkohl, Sauerkohl und Ratatouille. Auch Rinderroulade, Schweinebraten, Tafelspitz, Ossobuco vom Hirsch und Risotto mit Portobello sind zu haben. „Unsere Kunden können unter diesen und etlichen anderen Komponenten wählen und sich ein Gericht selbst zusammenstellen”, erklärt sie den Vorteil ihrer To-go-Offerte. „Dazu kommen weitere”, ergänzt Piecha, „etwa, dass man die Vakuumbeutel gut und gerne ein paar Tage im Kühlschrank aufbewahren oder auch einfrieren kann, ohne dass der Inhalt Schaden nimmt.”

Test bestanden

Wir testeten geschmortes Rinderherz, Rotkohl und Kartoffelpüree. Die drei Vakuumbeutel sind in Minutenschnelle im heißen Wasserbad erwärmt. aufschneiden, anrichten, und alles ist fertig. Das Gericht ist geschmacklich absolut stimmig. Das Rinderherz ist tadellos geschmort und das Kartoffelpüree schmeckt wie zu Großmutters besten Zeiten. Auch der Rotkohl ist lecker. Aromasatt wurde er nach einem Rezept von Michael Hoffmann zubereitet. Fazit: Piechas Home Menue – da kannste nicht meckern.

Piechas Biobuffet

Marheinekeplatz 15

10961 Berlin-Kreuzberg

www.piechas.com

