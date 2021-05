Das Frea Restaurant im Lockdown

Als Ende September 2019 die Marketinggesellschaft Berlin Partner zu ihrer jährlichen Pressekonferenz lud, um die besten Restaurant und Herdarbeiter der Hauptstadt vorzustellen, gab es mindestens eine Überraschung.

In der Kategorie „Berliner Szenerestaurant“ siegte nicht das favorisierte 893 Ryōtai des umtriebigen und medial ordentlich gehypten The Duc Ngo, sondern ein Lokal, das nur wenige der anwesenden Journalisten auf dem Zettel hatten und das vermutlich nicht mal alle Jury-Mitglieder kannten – das FREA in Berlin-Mitte, Deutschlands erstes veganes Zero-Waste-Restaurant.

Dessen Konzept zeigt klare Kante und einen deutlichen Kontrast zu den Überfluss-Restaurants alten Stils: so wenig Müll wie möglich, Kompostierung organischer Abfälle vor Ort, Verarbeitung von regionalen, biologisch erzeugten Grundprodukten sowie Verzicht auf solche, die von toten oder lebenden Tieren stammen – ein sorg- und behutsamer Umgang mit dem Leben und seinen Mitteln eben. Und kompromisslos nachhaltiger Genuss.

Das funktionierte, die Gäste strömten, und im Oktober 2020 wurde bekannt, dass die FREA-Inhaber Jasmin und David Johannes Suchy Expansionsgedanken hegen, gleiche Welle, nur andere Stelle. Wir beschlossen, das Projekt journalistisch zu begleiten.

Anfang November 2020 dann der Lockdown. Die FREA-Leute stellten die Stühle hoch und machten den Gastraum zum Büro. Neben den Planungen für ihr zweites Restaurant hatten sie noch ein anderes Vorhaben am Start: „Full Taste – Zero Waste“, das FREABuch – herausgegeben im Eigenverlag – das dann im März 2021 erschien.

Ein Band über die Zukunft der Erde und des Essens. Lehrreich, aber nicht bevormundend. Kreativ, aber nicht abgehoben. Logisch, aber nicht langweilig. Opulenz auf 281 Seiten, kiloschwere Papierqualität, 27 FREA-Rezepte und tolle Fotos, die sich, ebenso wie die feinstofflichen Texte, auf das Wesentliche konzentrieren – meilenweit entfernt von der Sahnetorten-Wohligkeit des üblichen amerikanisch angehauchten Foodstylings.

„Wir wollten ein sehr persönliches Buch machen und hoffen, dass uns das gelungen ist. Wir haben es unserer Tochter Lea gewidmet, damit sie in zehn, zwölf Jahren lesen kann, was ihre Eltern bewogen hat, die Zero-Waste-Philosophie in ihren Alltag zu integrieren und ein Restaurant zu eröffnen, das dieser Philosophie folgt. Und natürlich haben wir das Buch auch gemacht, um noch mehr Menschen mit unseren Gedanken eines nachhaltigen Konsums zu erreichen,“ so Jasmin Suchy, die Inhaberin des FREA.

Berlin-Mitte, Garten-, Ecke Schröderstraße, das war 14 Jahre lang eine verlässliche gastronomische Adresse. Alpenstueck-Inhaberin Iris Schmied, Küchenchef Florian Groß, Restaurantleiter Olaf Rode und ihr vielköpfiges Team von Bäckern, Köchen und Kellnern servierten eine süddeutsch inspirierte Küche, es gab Mutscheln und Seelen und Wiener Saftgulasch to go.

Im Herbst entschied Iris Schmied, das Alpenstueck zu schließen, Jasmin und David Johannes Suchy übernahmen. „Es hat sich gut angefühlt“, begründen sie ihre Entscheidung.

Die FREA-Gastronomen holten Stephan Falke ins Boot, einen erfahrenen Gastroplaner und Bauleiter, in dessen Kundenkartei immerhin Namen wie Tim Raue, Stijn Remi, Lode van Zuylen, Ludwig Cramer-Klett und Patricia Strickland stehen und dessen Handschrift der Gourmetkeller der Galeries Lafayette in der Friedrichstraße ebenso trägt wie die Feinkostetage des Alsterhauses am Hamburger Jungfernstieg. Gemeinsam mit seiner Frau, der diplomierten Designerin Veronika Polak, betreibt der gebürtige Zwickauer, der 1988 aus der DDR ausgebürgert wurde, in Charlottenburg die Gasthaus Konzept Design Technik UG, die nun für das Projekt FREA 2 verantwortlich zeichnet.

Der erste Akt ist laut und schmutzig. Am Ende werden 50 Kubikmeter Schutt abgefahren, an das Alpenstueck erinnert schließlich nur noch die letzte Speisekarte auf einem Fenstersims. In diesen Tagen folgt der zweite Akt. „Die Räume werden hergerichtet; Decken, Wände, Fußböden; dann beginnt im Mai die Einrichtung“, skizziert Falke den Ablauf der Dinge.

Am Ende wird das FREA 2 eine Triade aus Restaurant, Bäckerei und Manufaktur sein, natürlich pflanzenbasiert, nachhaltig, regional, saisonal, freudvoll, gesund und Zero Waste. „Und möglicherweise den Namen FAIR LAB bekommen“, so Jasmin Suchy.

Wir sprechen über die Lockdown-Tristesse und die Horrorberichte über ihre sterbende Branche. „Nennen sie das, was wir tun, antizyklisches Investment“, sagt die Absolventin der Frankfurt School of Finance & Management. „Man muss Krisen nutzen, um daraus aufzusteigen.“

„Auf rund 250 Quadratmetern entsteht hier ein kulinarischer Ort, dessen Konzept beispielgebend und zukunftsweisend ist. Mich beeindruckt besonders, mit wieviel Optimismus zwei junge Leute dieses Projekt angehen – in einer Zeit, in der viele Gastronomen Frust schieben und das Wort ‚Katastrophe‘ Konjunktur hat. Ja, und ich bin auch ein bisschen stolz, zumindest ein stückweit Teil dieses Konzepts zu sein,“ so Stephan Falke (Gastroplaner).

FREA

Kleine Hamburger Str. 2

10115 Berlin