Gewinnspiel – der Lenz ist da!

Der Garten erwacht .. und mit ihm die Blütenpracht

Endlich geht es wieder los und was gibt es da schöneres als eine wahre Blütenpracht für Terrasse oder Garten? Nicht viel, meinen wir und haben deshalb wunderbare Dufthecken von Inkarho zu verlosen. Diese sind wie gemacht für eine farbenfrohe Bereicherung des Gartens oder als schöne Solitärpflanze im Kübel auf der Terrasse.

Sie zeichnet sich durch Ihre gelassene Resistenz gegen den kalten Winter sowie ihre unglaubliche Pflegeleichtigkeit aus. Das macht sie zu einer idealen Pflanze für alle Gartenfans – ob Neueinsteiger oder ‚alter Hase‘.





Gewinnspiel

Gewinnen Sie einen unserer fünf Pflanztöpfe der Rhododendron INKARHO® Dufthecke!

Und hier unsere Gewinnspielfrage:



Wir haben dieses Bild in einem Buch unserer Bibliothek gefunden. Es zeigt den Ausschnitt eines Gemäldes, das sich in der Sammlung des Kunstmuseums Gelsenkirchen befindet.

Es gehört zu den Frühwerken eines bekannten Berliner Künstlers und zeigt ein buntes Gemüsearrangement: Mohrrüben, Porree, Rotkohl, Weißkohl, ein paar Kartoffeln und Pilze; dazu ein Suppenhuhn und ein Kupferkessel; dahinter ein schnauzbärtiger Mann mit Küchenkäppi.

„Selbstbildnis mit Küchenstillleben“ nannte der Künstler sein Werk, das wohl auch seine Freude an allem Kulinarischen deutlich macht. Bereits als junger Mann liebte er gutes Essen und kochte leidenschaftlich gern, seine Mutter Philippine nannte ihn den „Feinschmecker der Familie“. Überliefert ist von ihm ein Satz, der (trotz des Suppenhuhns) gut zu dem Bild passt und dessen Aktualität auch nach 150 Jahren durchaus noch gegeben ist: „Wo das Salatessen anfängt, beginnt die Kultur. Hier in Berlin wird viel zu viel Fleisch gefressen.“

Wir sind nun auf der Suche nach dem Namen der Malerberühmtheit.

Hieß er:

A Walter Leistikow?

B Reinhold Lepsius?

C Max Liebermann?

Wissen Sie die richtige Antwort auf unsere Frage?

Dann schicken Sie diese per E-Mail mit dem Betreff „Lenz 2022“ an: redaktion(at)bildart-verlag.de.

Einsendeschluss ist Montag, der 28.03.2022.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Mit dem Absenden einer E-Mail an redaktion(at)bildart-verlag.de akzeptieren Sie die aktuellen Datenschutzbestimmungen und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von garcon24.de.

Wir wünschen allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern viel Glück!



Einer dieser Töpfe könnte bald Ihnen gehören!

Details von INKARHO® Dufthecke im Überblick:

Besonderheit: angenehmer Duft (Betörende Blütenfülle als Hummelmagnet), kalktolerant, anspruchslos, winterhart

Blüte: Mitte Mai bis Ende Juni in den Farben Weiß, Lila, Zartgelb und Rosa, üppige Blütenfülle

Standort: geeignet als Heckenpflanze sowie als Solitärpflanze oder im Kübel in jedem lockeren Gartenboden

Winterhärte: Robust, bis –24 °C

Preis im Handel: ca. 25 € im 5-Liter-Topf

Weitere Infos unter www.inkarho.de/dufthecke

Hier noch ein Deko-Tipp (Übertopf ist nicht im Preis enthalten):