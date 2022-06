30 Jahre kompromisslose Frische

Kommt, wir feiern unser Jubiläum! Michael Kunzmann und Mitbegründer Horst Bernd Paech luden zum Schlemmen und Erleben ein. Und wir folgten gerne. Viele Spitzenköche – dabei nicht nur die Akteure, auch Gäste von überall her – und mehr als 30 Produzenten zeigten am Montagabend auf dem Gelände von Havelland Express in Tempelhof was es heißt, in Genusswelten einzutauchen.

Unser erster Gang führte uns zu Sterneköchin Sonja Frühsammer, die ein Gedichtchen aus den Produkten der MüritzFischer zauberte. Und leider haben wir dann soviel erzählt und probiert und erzählt und probiert und erzählt…, dass unser Notizbuch in der Tasche verschwand und wir die Reihenfolge aller Kostproben aus den Augen verloren. Soviel sei gesagt: Wir haben ALLES probiert! Ob Fisch, Fleisch, Gemüse, Wein, Bier oder Pralinen…zum Glück konnten wir uns zwischenzeitlich dann doch von Speis und Trank losreißen und ein paar Bilder für euch einfangen.

Hier nochmal alle (hoffentlich haben wir niemanden vergessen) Akteure, die uns diesen (sehr) reichhaltigen und unterhaltsamen Abend versüßt haben (Reihenfolge einfach so und ohne Wertung!):

Christopher Kümper, Koch, Restaurantschiff Patio, Berlin

FreshTasia

EAST Manufaktur

Genuss für unterwegs - GARCON-Magazin-APP

David Hervé (Austern)

Antonius Caviar

Frank Koppelkamm, Koch, Ritz Carlton, Berlin

HOLYCRAB!

Thomas Nehrlich, Koch, Landhaus Flottbek, Hygge

Dithmarscher Geflügel

Wildpilze Pilzservice

Dublaix Austern

Salifactory

Nihon Mono

Robin Pietsch, Koch, Pietsch (& Zeitwerk), Wernigerode

Spargelhof Jakobs

La Pastoril

Sebastian Lorenz, Koch, Romantik Hotel am Brühl

Spindler Wild

Magdeburger Pilzservice

Sonja Frühsammer, Köchin, Frühsammers, Berlin

Müritz Fischer

Daniel Schmidthaler, Koch, Ate Schule, Fürstenhagen

Büffel Bill

Keltenhof

Thomas Wohlfeld, Koch, Handwerk Hannover

Ucker Ei

Gemüse Krämer

Michal Kostrzewa, Koch, Restaurant Sushi Ya, Gliwice

Wagyu Nordfriesland

Open Seas

Pawel Stawicki, Koch, Scoria, Bydgoszcz

Terra di Tartufi

Kaninchen Schmidt

Weingut Hirtl

Weingut Wechsler

Preußen Quelle

Avaa Verjus

Original Beans

Patisserie Walter

Candide Pralinen

BRLO Bier