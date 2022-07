36 Grad… und gutes Trinkwasser

Ganz klar für Berlin: Frisches Trinkwasser gibt es rund um die Uhr direkt aus dem Hahn. Dafür sorgen die Berliner Wasserbetriebe mit ihren Beschäftigten, ihrem Know-how und innovativen Ideen für die Zukunft – 24 Stunden täglich, 7 Tage die Woche.

Berliner Trinkwasser ist ein Naturprodukt: Grundwasser plus ein wenig Luft und Sand gegen das Eisen und fertig. Keine Chemie, keine aufwändige Aufbereitung, viele Brunnen an vielen Orten, umfassende Vorsorge, konsequente Kontrolle und immenser Auf­wand beim Abwasserrecycling sorgen für einen einwandfreien Wasserkreislauf.

24 Prozent der Berliner Fläche sind Wasserschutzgebiete. Grüne Orte, entspannte Plätze. Dort beginnt die Qualitätsvorsorge bis tief in den Boden. Schon vor den Brunnen der Wasserwerke haben sie das Grundwasser im Blick. Und behalten es fest im Auge, bis es aus Hähnen und Duschen sprudelt. Kontinuierliche Analysen und Mess­fühler sichern die Qualität bis zum Hausanschluss.

Damit das alles weiter so gut funktioniert, ist uns die Reinigung von Schmutz-und Regenwasser genauso wichtig. Denn der Ablauf der Klärwerke füllt Spree und Havel und damit letztlich auch das Grund­wasser. Deshalb werden die Kläranlagen immer weiter ausgebaut. Motto: Gewässer gut = Trinkwasser bestens.

Und weil das gute Berliner Trinkwasser nicht nur von Warentestern und Gourmets, sondern auch von vielen anderen Berlinern hoch gelobt wird, wird es sichtbar in die Stadt und zu den Leuten gebracht: Mit Trinkbrunnen auf Straßen und Plätzen und mit Wasserspendern in Schulen, Unternehmen und Behörden. An etwa 200 Trinkbrunnen gibt es kostenlos frisches Wasser in ganz Berlin und machen den Sommer noch schöner.

Rezept für das Titelbild:

Schneiden Sie die Hälfte einer Ananas in kleine Würfel.

Geben Sie nun eine kleine Menge frischen Ingwer zusammen mit der Ananas in eine mit Wasser gefüllte Karaffe.

Bevor Sie genießen, lassen Sie alles etwas eine Stunde ziehen.

Und hier noch mehr Rezepte.

Und wenn Sie ganz genau wissen wollen, was in unserem Berliner Trinkwasser steckt, dann erfahren Sie hier mehr: www.berlinerwasser.de