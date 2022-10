Sir Helga, ein Besuch bei der Lieblingstante

„Bei der Lieblingstante?“, wird sich der ein oder andere nun fragen. Genau das! Sir Helga hat im August seine Türen geöffnet und vereint die verträumte Gemütlichkeit des Art Nouveau mit der Geradlinigkeit des Industrial Looks. Was einem sofort auffällt, die Farbe Grün, viele kleine Lichter und viel zu bequeme Sitzmöglichkeiten. Die Räumlichkeiten sind liebevoll gestaltet, und bieten, sollte man sich vom Essen losreißen können, einiges zum Entdecken. Wer rechnet schon mit finnischen Märchen, und echten Pflanzen auf dem Regal? Ein genauerer Blick lohnt sich! Wie im Wohnzimmer der Lieblingstante also, wo man gerne viel zu lange sitzt.

Man kann entspannen, Leute auf der Straße beobachten, oder bequem seinen Laptop an einem der vielen Steckdosen laden, während man arbeitet. Wer Glück hat, kann die gemütliche Ledercouch im hinteren Teil des Restaurants ergattern, oder man zieht besser gleich auf die Terrasse.

Party im offensten Wohnzimmer der Welt

Auch an Firmenfeiern, Geburtstage oder einfach ein Treffen unter Arbeitskollegen, hat Sir Helga gedacht. Mit Herzlichkeit und Wärme schafft es das Team jede noch so große Veranstaltung wie ein Familientreffen wirken zu lassen.

Doch wie sieht es mit dem Geschmack aus?

Die Speisekarte besteht aus einem abwechslungsreichen und herzhaften Angebot. Gerade das Coq au Vin hat uns umgehauen! Aber auch für das vegane Herz ist einiges dabei. Auch hier findet man wieder viel Liebe zum Detail. Angefangen vom Geschirr, bis hin zur Präsentation, ist alles durchdacht.

Die Zutaten und Kräuter sind frisch und verleiten zu Schnappschüssen, bevor man das Werk mit der Gabel zerstören will. In einer ruhigen Minute verriet uns der Chefkoch, dass das Sir Helga ausschließlich Zutaten aus der Region verwendet. Das Fleisch wird für jedes Gericht selbst gewolft, und sogar das Brot stammt aus einer Bio Bäckerei in der Nähe.

Viele gute Entscheidungen, die sich raus-schmecken lassen.

Sir Helga Berlin

Kreutzigerstraße 14

10247 Berlin