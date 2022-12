Geschenk-Tipps für Mann und Frau

Der erste unserer Geschenk-Tipps ist für jedermann. Das ist der Lebkuchen Kakao Winteraufstrich von Nabio mit Geschenkaufkleber. Er zaubert Groß und Klein ein Lächeln auf die Lippen und weihnachtliche Stimmung an den Esstisch. Ob zum Frühstück, als Topping für Kekse oder als Geheimzutat in der Weihnachtsbäckerei, der Aufstrich ist ein vielseitiger Leckerbissen.

Preis: 3,99 €

Die Unterwäsche und Pyjamas aus der neuen Kollektion von Intimissimi x Heidi & Leni Klum sind ein richtiger Hingucker. Sie umfasst eine große Auswahl an Unterwäsche-Sets mit aufwendigen Details wie Ketten und Applikationen. Alles lässt sich perfekt mit den luxuriösen, sinnlichen Seiden-Sets kombinieren. Die Kampagne zeigt, dass Intimissimi eine Marke für alle Frauen ist – unabhängig von Alter, Passform und Stil.

Preis: ab 30,00 €

Dass nach der Weihnachtszeit ein paar Pfunde mehr drauf sind, ist ganz normal. Wer diese jedoch wieder loswerden möchte, kann das mal auf einem anderen Weg probieren, mit der HAWEI-Methode. Der renommierte Diabetologe Dr. med. Winfried Keuthage weiß, wie man gesund und nachhaltig abnimmt: mit der von ihm auf Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse entwickelten HAWEI-Methode. Sie verbindet die blutzuckersenkenden Eigenschaften des Hafers mit den sattmachenden Eigenschaften von Eiweiß – eine echte Erfolgsformel.

Preis: 19,99 €

Männer, wir haben das perfekte Geschenk für eure Frauen. Bekanntlich haben die Frauen im Winter stetig kalte Füße. Mit diesen Montane Anti-Freeze Packable Down Slippers wird das kein Problem mehr sein und sie muss ihre Füße nicht mehr an euren wärmen. Diese bequemen Hüttenschuhe sind mit zertifizierten Daunen mit Fillpower 750 gefüllt. Mit ihrer festen Sohle sind sie zudem langlebig und vielseitig einsetzbar. Die Sohle lässt sich einfach herausnehmen, sodass die Slipper mit wenig Gewicht und geringem Packmaß im eigenen Packbeutel besonders leicht verstaubar sind. Der optimale Begleiter, wenn die Füße zuhause oder auch unterwegs warm bleiben sollen.

Preis: 49,99 €

Jetzt an die Frauen: Kubanische Zigarren sind auf der ganzen Welt bekannt und beliebt. Sie bieten ein einzigartiges Raucherlebnis und sind umgeben von vielen Geschichten. Das Angebot für Zigarrenshops wächst stetig, da die Verbraucher immer auf der Suche nach Exklusivität sind. Viele wissen nicht, dass Zigarren einer Preisbindung unterliegen. Daher gilt, Vorsicht beim Onlinekauf – besser auf Shops mit Expertise und Qualität setzen. Zum Beispiel bei Zechbauer.

Neben Zigarren finden Sie auch Sets und Bundles – dabei sind die Waren im Bundle günstiger, bei gleichbleibender Qualität.

Preis: ab 15,00 €

Ein Geschenk, welches jeder in der heutigen Zeit gebrauchen kann. Du sparst nicht nur Zeit, sondern auch Energie! Das ist der Thermotopf® Romana von Schulte-Ufer.

Der Thermotopf wird dazu einfach mit den gewünschten Zutaten gefüllt, die Speisen kurz angekocht oder angebraten, und nach einer kurzen Abkühlphase von etwa 20 Sekunden wird der Topf in die Thermobox gestellt. Darin gart das Essen ohne jegliche Energiezufuhr und ohne Aufsicht weiter, bis es serviert und gegessen wird. Das kann etliche Stunden später sein, denn selbst nach 12 Stunden haben die Speisen noch eine Temperatur von ca. 50 Grad. Auch „Nachzügler“ bei Tisch können so ihr Essen genießen, ohne es noch einmal aufwärmen zu müssen. Und lästiges Anbrennen und Überkochen gehören mit dem Thermotopf – ebenso wie schmutzige Herdplatten – endgültig der Vergangenheit an.

Preis: 122,00 €

Und zu guter Letzt die Bio-Delikatessen vom Obsthof Retter.

Kleine Manufakturen, unendliche Vielfalt und dazwischen ganz viel Natur. Sie alle eint die Leidenschaft, durch handwerkliches Können, traditionelle Herstellungsmethoden und einen sorgsamen Umgang mit Mensch, Tier und Natur erstklassige BIO-Produkte herzustellen. Exklusive Spezialitäten statt Massenware, Nachhaltigkeit statt Ausbeute, Transparenz statt Irreführung. Tauchen Sie ein in die grenzenlose Vielfalt exklusiver BIO-Genüsse, vereint in nur einem Shop.

Preis: ab 6,99 €