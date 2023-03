Pfefferminzpesto & Fliedercouscous, ein kulinarisches Abenteuer

Das Buch „Pfefferminzpesto & Fliedercouscous: Köstliches aus Wiese, Wald und Garten“ ist ein neues Werk der Autorinnen Judith Gmür-Stalder, Kathrin Fritz und der Fotografin Maurice K. Grünig. Dieses Buch ist eine sinnliche Verbindung von Naturerlebnis und Kulinarik und beinhaltet 90 raffinierte Rezepte sowie 30 Pflanzenporträts.

Die Inspiration für „Pfefferminzpesto & Fliedercouscous“

Die Autorinnen haben sich bei der Entstehung des Buches von dem uralten Prinzip „Essen, was die Natur uns schenkt“ leiten lassen. Sie haben sich draußen in der Natur auf die Suche nach allem gemacht, was wächst, duftet und blüht. Anschließend haben sie ihre Ernte in der Küche verarbeitet und experimentiert. Das Ergebnis sind 90 neue köstliche Rezepte, die leicht nachzukochen sind und garantiert jede Tafelrunde überraschen und verzücken.

Das Buch ist nicht nur ein Kochbuch, sondern enthält auch Wissenswertes und Poetisches zu 30 Pflanzen. Es inspiriert dazu, sich auf einzigartige Weise mit der Natur zu verbinden. Die stimmungsvollen Fotos im Buch lassen den Leser staunen über das, was die Natur für uns bereithält.

Die besondere Ästhetik

Die Autorinnen haben bereits Erfahrung in der kulinarischen Welt gesammelt. Judith Gmür-Stalder ist freischaffende Rezeptautorin, Foodstylistin, Buchautorin und kulinarische Beraterin. Kathrin Fritz ist Food-Redakteurin bei einer großen Schweizer Zeitschrift und Buchautorin. Maurice K. Grünig ist Fotografin, Kunstvermittlerin und Buchautorin.

Die Eckdaten:

Verlag: at Verlag

ISBN: 978-3-03902-203-8.

Einband: Gebundene Ausgabe

Umfang: 344 Seiten mit Farbfotos

Preis: Es ist ab Februar 2023 auf dem Markt und kostet 44€.

Lust auf eine Kostprobe? Dann probiert doch mal diese köstlichen Hirtentäschel-Zöpfchen aus „Pfefferminzpesto & Fliedercouscous“! Hier geht es zum Rezept: Hirtentäschel.

Fazit: Lohnt sich „Pfefferminzpesto & Fliedercouscous“ für Kochbegeisterte?

Insgesamt ist „Pfefferminzpesto & Fliedercouscous: Köstliches aus Wiese, Wald und Garten“ ein inspirierendes Buch für alle, die gerne kochen und sich für die Natur begeistern. Die Autorinnen haben mit viel Liebe zum Detail und Leidenschaft für die kulinarische Kunst ein Buch geschaffen, das nicht nur zum Kochen anregt, sondern auch zum Entdecken und Erforschen der Natur.

