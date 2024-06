Die Fußball-EM 2024: Ein Fest für Fans, Kulinarik und Public Viewing in Berlin

„Ich glaub, es geht schon wieder los…“ tönt es aus dem Radio. Roland Kaiser hatte zwar nicht die Fußball-EM 2024 im Sinn, doch treffender könnte der Einstieg in die Fußballfestspiele kaum sein.

Der Countdown läuft. Am Freitag, den 14. Juni, ist Anstoß zur Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland. In dem darauffolgenden Monat werden insgesamt 51 Spiele ausgetragen.

Public Viewing in Berlin: Die besten Orte zum Mitfiebern

Die Fußball-EM in Deutschland wird ein echtes Highlight, und Berlin bietet die perfekte Kulisse, um dieses Ereignis gebührend zu feiern. Wenn Sie die Spiele gemeinsam mit anderen Enthusiasten erleben möchten, haben Sie zahlreiche Public-Viewing-Optionen in der Hauptstadt zur Auswahl. Hier sind einige der besten Locations:

Für jeden Geschmack und jedes Ambiente ist etwas dabei. Ob Sie die historische Kulisse am Brandenburger Tor bevorzugen oder es gemütlicher im Biergarten mögen – die Möglichkeiten sind vielfältig.

Voraussetzungen für Veranstalter

Wenn Sie ein Public Viewing veranstalten möchten, beachten Sie unbedingt die Richtlinien der UEFA und holen alle notwendigen lokalen Genehmigungen ein. Außerdem sollten Sie Ihre Veranstaltung bei der GEMA anmelden, um rechtlich abgesichert zu sein.

Eine zentrale Rolle spielt die richtige Ausstattung Ihrer Location. Achten Sie auf eine stabile TV-Wandhalterung, die den Bildschirm sicher und gut sichtbar anbringt. Zudem sind die Größe des Bildschirms und die Qualität der Beschallung entscheidend für das Erlebnis Ihrer Zuschauer. Eine gute Wandhalterung ermöglicht die optimale Ausrichtung des Fernsehers, was besonders bei großen Zuschauergruppen von Vorteil ist. Neben der Platzplanung (Notausgänge und Wege für das Bedienpersonal) und Mitarbeiterplanung, müssen Speisefolgen besprochen und Einkaufslisten geschrieben werden.

Kulinarische Highlights: Das beste Essen für die EM

In großen Biergärten und bei Public-Viewing-Events stehen meist klassische Snacks wie Würstchen und Pommes auf dem Speiseplan – praktisch und schnell zuzubereiten. Wir persönlich gucken die Spiele lieber im kleinen Kreis mit Freunden auf der Terrasse oder dem Balkon. Nicht wegen der besseren Location, sondern eher wegen des besseren Essens.

Bei uns bringt jeder Gast eine Kleinigkeit mit, wobei nur wichtig ist, dass die Speisen einfach mit der Hand gegessen werden können und kein Industrie-Convenience ist. Hier einige kreative Snack-Ideen:

Nudelspieße: Einfach und lecker.

Einfach und lecker. Corn Dogs: Ein amerikanischer Klassiker.

Ein amerikanischer Klassiker. Käserollen: Perfekt für Käseliebhaber.

Weitere Inspiration finden Sie bei HogaPage mit einem Ranking der beliebtesten Snacks zu früheren Weltmeisterschaften. Spitzenreiter sind Bruschetta Italiana, Mini-Party-Quiches, Blätterteig-Schinken-Käse-Stangen, Champignon-Spieße vom Grill und Party-Wraps mit Frischkäse und Putenbrust. Weitere ‚Fußball-Rezepte‘ auf chefkoch.de.

Wir mögen ganz gerne ein frisches Rinder-Tartar auf gutem Schwarzbrot mit Mixed Pickles oder Gemüsesticks aus dem Garten.

Oder wir lassen uns eine Sushi-Platte von unserem Lieblingsjapaner kommen.

Für exotische Gaumenfreuden empfehlen wir Schoko-Karamell-Popcorn, Fried Chicken mit Mais-Chili-Dip oder Chili-Cheese-Potato-Wedges mit Hackfleisch, Bohnen, Paprika, Zwiebeln und viel Käse – unkompliziert und perfekt für viele Gäste. Statt Snacks aus dem Supermarkt, ist natürlich gesund Kochen die bessere Wahl, mehr dazu findest du hier.

Fazit: Fußball-EM 2024 in Berlin – wir feuen uns drauf



Die Fußball-EM 2024 in Berlin wird nicht nur sportlich ein Highlight, sondern bietet auch kulinarische Genüsse und tolle Orte zum Public Viewing. Ob in den vielen Biergärten, am Brandenburger Tor oder privat auf der heimischen Terrasse – das richtige Essen und eine gute Vorbereitung machen das Erlebnis perfekt.

Und noch was Exklusives: Currywurst, schwarz, rot, gold