TourismusTrend – Ferienhäuser immer beliebter

Der Tourismus befindet sich im Wandel: Immer mehr Urlauber entscheiden sich für einen Aufenthalt in Ferienhäusern und Ferienwohnungen statt in Hotels. Besonders in Europa erfreuen sich die privaten Unterkünfte großer Beliebtheit. Über 90.000 Ferienwohnungen und Ferienhäuser stehen weltweit zur Auswahl und bieten für jeden Geschmack das Passende – vom Luxus-Domizil mit eigenem Pool bis zur urigen Almhütte in den Bergen.

Doch was macht den Urlaub im Ferienhaus so attraktiv?

Jenseits von Paris: So lässt sich Frankreich besser entdecken

Frankreich hat weit mehr zu bieten als nur die pulsierende Metropole Paris. Entlang der Küsten locken charmante Ferienwohnungen mit atemberaubendem Meerblick. Diese Unterkünfte bieten den perfekten Ausgangspunkt, um die vielfältige Landschaft, die Kultur und die köstliche Kulinarik des Landes in vollen Zügen zu genießen. Besonders für Urlauber, die ihren Hund mit auf Reisen nehmen möchten, ist ein Ferienhaus in Frankreich oft die bessere Wahl, da viele Hotels keine Tiere erlauben.

Abseits der beliebten Touristenpfade warten im Landesinneren kleine Dörfer und Naturlandschaften darauf, erkundet zu werden. Von den sanften Hügeln der Provence bis hin zu den imposanten Gipfeln der Alpen bietet Frankreich eine schier unendliche Vielfalt an Landschaften. Ferienwohnungen an der Küste ermöglichen es Reisenden, die Schönheit des Landes in einem entspannten Tempo zu entdecken und gleichzeitig die Annehmlichkeiten eines eigenen Zuhauses zu genießen.

Ein Urlaub mit Hund in Frankreich wird zum unvergesslichen Erlebnis, wenn man die richtige Unterkunft wählt. Viele Ferienhäuser verfügen über einen eingezäunten Garten, in dem die Vierbeiner nach Herzenslust toben können. Zudem befinden sich oft Wanderwege direkt vor der Haustür, die zu ausgedehnten Spaziergängen einladen. So können Hund und Herrchen gemeinsam die Natur Frankreichs erkunden und die Seele baumeln lassen.

Egal ob man die UNESCO-Welterbestätten im Loiretal besucht, die Lavendelfelder der Provence bewundert oder die Schönheit der bretonischen Küste erlebt – ein Ferienhaus in Frankreich bietet die ideale Basis für unvergessliche Urlaubserlebnisse abseits der ausgetretenen Pfade. Hier können Reisende die authentische Seite des Landes kennenlernen und in den Rhythmus des französischen Lebens eintauchen.

Warum werden Ferienwohnungen und Ferienhäuser beliebter als Hotel-Aufenthalte?

Immer mehr Reisende entscheiden sich für familienfreundliche Unterkünfte wie Ferienwohnungen und Ferienhäuser anstelle von Hotels. Ein wesentlicher Grund dafür ist der größere Platz, den diese Unterkünfte bieten. Gerade für Familien mit Kindern ist dies ein entscheidender Vorteil, da sie mehr Freiraum zum Spielen und Toben haben. Auch die Privatsphäre und die persönlichere Atmosphäre sprechen für Ferienwohnungen und -häuser.

Ein weiterer Pluspunkt sind die oftmals günstigeren Preise von Ferienwohnungen im Vergleich zu Hotels. Besonders wenn man direkt bei privaten Anbietern bucht, lassen sich attraktive Angebote finden. Zudem verfügen viele Ferienhäuser von privat über eine voll ausgestattete Küche, was zusätzliche Flexibilität und Ersparnis bei der Verpflegung ermöglicht. So können Familien ihre Mahlzeiten selbst zubereiten und müssen nicht ständig auswärts essen gehen.

Auch die Lage spielt eine Rolle bei der wachsenden Beliebtheit von Ferienwohnungen. Oft befinden sie sich in ruhigeren Gegenden abseits der Touristenzentren, was für einen entspannteren Urlaub sorgt. Gleichzeitig sind viele Unterkünfte dennoch verkehrsgünstig gelegen und bieten eine gute Anbindung an Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in der Umgebung.

Ein Ferienhaus in der Natur: Vorteile für Reisende

Ein Ferienhaus in der Natur bietet Reisenden die Möglichkeit, eine Auszeit vom Alltag zu nehmen und in ruhiger Umgebung neue Kraft zu tanken. Die Nähe zur Natur ermöglicht es, die frische Luft und die natürliche Umgebung in vollen Zügen zu genießen, was zu einem erholsamen Aufenthalt beiträgt. Abseits von städtischem Lärm und Hektik können Gäste sich besser entspannen, entschleunigen und die einfacheren Dinge des Lebens wertschätzen. Außerdem bietet die Natur oft vielfältige Freizeitmöglichkeiten wie Wandern, Radfahren oder einfaches Spazierengehen, die sowohl körperlich als auch geistig wohltuend sein können. Ein Aufenthalt in einem solchen Ferienhaus kann daher eine ausgewogene Balance zwischen Entspannung und Aktivität bieten.