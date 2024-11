Saisonale Rezepte aus der Herbstküche…

Der Herbst ist da und mit ihm wird es endlich gemütlich. Mit dem Wechsel der Jahreszeit wartet jedoch auch eine Veränderung in der Küche: Nun ist es wieder an der Zeit für herzhafte Gaumenfreuden und etwas deftigere Verführungen. Vor allem die saisonalen Zutaten stehen in der Herbstküche im Mittelpunkt.

Herbstzeit ist Wildzeit

Mit den kühleren Temperaturen steigt auch wieder die Lust auf deftige Speisen. Und wie lässt sich die Jahreszeit besser einleiten als mit einem herzhaften Wildgericht? Die klassische Jagdzeit beginnt mit Anfang September. Daher hat Wild im Herbst auch Hochsaison. Wer Lust und Laune auf Reh, Hirsch oder Wildschwein hat, sollte nun die Gunst der Stunde nutzen. Besonders beliebt ist Wild aufgrund des kräftigen Geschmacks. Abgerundet wird die Gaumenfreude dabei am besten mit saisonalen Herbstzutaten. Besonders gut harmoniert Wild mit Pilzen, Preiselbeeren, Kürbis oder Rotkohl. Zum Anstoßen empfehlen sich trockene Rotweine, die für ein zusätzliches Geschmackserlebnis sorgen.

Unsere Rezeptidee: Rehmedaillons mit Preiselbeersauce

Die

Zutaten:

• 4 frische Rehmedaillons

• 2 EL Butter

• Salz und Pfeffer

• 100 ml Rotwein

• 2 EL Preiselbeerkompott

• 1 TL frischer Thymian

• 100 ml Sahne

Zubereitung:

1. Die Rehmedaillons mit Salz und Pfeffer würzen. In einer Pfanne die Butter zerlassen und die Medaillons von beiden Seiten für etwa drei bis vier Minuten scharf anbraten. Wichtig ist, dass sie innen noch leicht rosa sind.

2. Den Bratensatz mit Rotwein ablöschen, Preiselbeerkompott und Thymian hinzugeben. Kurz aufkochen lassen.

3. Die Sahne unterrühren und die Sauce für ein paar Minuten einkochen lassen, bis sie eine cremige Konsistenz erreicht.

4. Die Medaillons mit der Preiselbeersauce servieren. Als Beilage passen am besten Rotkohl und Kartoffelknödeln

Was wäre der Herbst ohne leckere Kürbisgerichte?

Nichts ist herbstlicher als ein Kürbis. Doch Kürbisse machen sich nicht nur als Deko gut. Auch auf dem Teller überzeugt der Kürbis mit seiner Vielseitigkeit. Egal, ob eine deftige Kürbissuppe oder doch ein süßer Pumpkin-Pie. Kürbisse sind ein echter Allrounder in der Herbstküche. Kürbis ist aber nicht gleich Kürbis. Den Herbstklassiker gibt es in den unterschiedlichsten Arten. Besonders beliebt ist dabei aber der Hokkaidokürbis, da dieser nicht geschält werden muss. Doch auch den Butternut- oder Muskatkürbis sollten Sie unbedingt in dieser Jahreszeit probieren.

Unsere Rezeptidee: Cremige Kürbiscremesuppe

Zutaten:

• 1 Hokkaido-Kürbis

• 1 Zwiebel

• 2 EL Olivenöl

• 1 Knoblauchzehe

• 800 ml Gemüsebrühe

• 200 ml Kokosmilch

• Salz, Pfeffer, Muskat

• Kürbiskerne und Kürbiskernöl zum Garnieren

Zubereitung:

1. Den Kürbis waschen, halbieren und die Kerne entfernen. Nun den Kürbis, Zwiebel und Knoblauch grob würfeln.

2. In einem großen Topf das Olivenöl erhitzen und die Zwiebel darin glasig dünsten. Knoblauch und Kürbisstücke hinzugeben und kurz mitbraten.

3. Mit Gemüsebrühe aufgießen und alles etwa 20 Minuten köcheln lassen, bis der Kürbis weich ist.

4. Nun wird die Suppe püriert und mit Kokosmilch verfeinert. Anschließend mit Salz, Pfeffer und einer Prise Muskat abschmecken.

5. Serviert die Kürbissuppe mit gerösteten Kürbiskernen und einem Spritzer Kürbiskernöl, auch eine Scheibe von gutem getrockneten Schinken ist erlaubt.



Im Herbst haben auch Pilze Saison

Bei einem Waldspaziergang im Herbst gibt es nicht nur die bunten Blätter der Laubbäume zu bestaunen. Auch ein Blick auf den Boden lohnt sich, denn an feuchten Tagen sprießen zahlreiche Pilze empor. Pfifferlinge, Steinpilze oder Champignons lassen sich ganz einfach selbst pflücken und im Anschluss in der Küche zu leckeren Gerichten verarbeiten. Doch Vorsicht: Auch in den regionalen Wäldern gibt es giftige Varianten. Wer hier keine Erfahrung hat oder sich nicht hunderprozentig sicher ist, sollte die Finger von selbst gesammelten Pilzen lassen und dann doch lieber auf die schmackhaften Alternativen aus dem Supermarkt zurückgreifen.

Unsere Rezeptidee: Deftiges Pilzrisotto

Zutaten:

• 250 g frische Pilze nach Wahl

• 1 Zwiebel

• 2 EL Butter

• 300 g Risottoreis

• 100 ml Weißwein

• 800 ml Gemüsebrühe

• 50 g Parmesan

• Salz und Pfeffer

• eine Handvoll gehackte Petersilie

Zubereitung:

1. Die Pilze putzen und in Scheiben schneiden. Die Zwiebel schälen und fein würfeln. In einem großen Topf die Butter zerlassen und die Zwiebel glasig dünsten.

2. Den Risottoreis hinzufügen und kurz mit anschwitzen, dann mit Weißwein ablöschen. Sobald der Wein verdampft ist, nach und nach die heiße Gemüsebrühe dazugeben und das Risotto unter ständigem Rühren köcheln lassen, bis der Reis gar, aber noch bissfest ist.

3. In einer separaten Pfanne die Pilze in etwas Butter anbraten, bis sie leicht gebräunt sind. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

4. Sobald das Risotto fertig ist, die Pilze und den Parmesan unterrühren. Mit Petersilie bestreuen und servieren.

… und das schönste im Herbst: Endlich ist es wieder an der Zeit, die dicken Kuschelpullover aus dem Schrank zu holen!