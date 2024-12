Magazin GARÇON Nr. 67

Was gibt es NEUES in unserem GARÇON Genuss Magazin Nr. 67?

Diese Ausgabe zeigt ein paar Jubiläen, was Scharfes, was Süßes, was Fruchtiges, was Japanisches… also es geht wieder bunt zu.

Klar waren wir auch wieder ausgefallenen Leckereien auf der Spur: von Pitahaya bis Padroneros Hot Sauces und vielem mehr…

Diesmal haben wir uns gefragt:

Wieso nennt man Horst Siegeris den Tomatenkönig?

150 Jahre Berlin-Friedenau – was steckt dahinter?

Piechas Bio Bistro feiert 15 Jahre BIO – wie hat es angefangen?

Wieso Johannes Wagners Bistro auf 85 Grad ist?

Warum ist Fermerswalder Rauchwurst eine Brandenburger Spezialität?

Können Brotaufstriche adlig sein?

Wer waren die Schärfsten auf einem Chili-Festival?

Seit wann gibt es denn eine Schwarze Heidi?

Wie arbeitet der Großmeister der japanischen Küche?

Ist Vito Gonzales noch begeisterter Koch-Azubi?

Sind Pitahayas gesund und werden gerne verarbeitet?

Warum wir immer wieder mit Begeisterung in alten Kochbüchern blättern?

Wie in jeder Ausgabe danken wir unseren Partnern und Unterstützern: Berliner Wasserbetriebe, Beumer & Lutum, Bio Polar, Dieter Fuhrmann Fruchtgroßhandel, Fischkaufhaus, GTS-Großküchentechnik, Handelsagentur Freier, Hofpfisterei, Limocello, Mamma Natur, Müritz Gin, Ostende Hotel, pro agro e.V., Schamel, Waldorf Astoria, Weinwolf, Wünsch dir Mahl…