Wieder ein Abschied – Restaurant Volt

Wie heißt es in dem Song, den Trude Herr auch mit BAP-Sänger Wolfgang Niedecken sang: Niemals geht man so ganz, irgendwas von mir bleibt hier…

Ja, Matthias Gleiß und sein VOLT-Team haben ihren Abschied offiziell gemacht.

Auf Facebook ist zu lesen:

Liebe Gäste, Freunde, Wegbegleiter und Partner vom VOLT,

heute wenden wir uns mit einer Nachricht an euch, die uns gleichermaßen schwerfällt und von Herzen kommt: Wir haben uns entschlossen, unser Restaurant VOLT zum 31. Dezember 2024 zu schließen.

„Wenn es am schönsten ist, sollte man aufhören“ – mit diesem Gedanken möchten wir unser Kapitel voller Genuss, Begegnungen und Geschichten beenden.“

In den vergangenen 14 Jahren haben wir unzählige besondere Momente erlebt. Wundervolle Abende, spannende Gespräche, unvergessliche Events und der gemeinsame Genuss mit euch, unseren Gästen, haben diese Zeit geprägt. Wir hoffen, dass unsere Leidenschaft und unser Einsatz in euren Erinnerungen lebendig bleiben.

Wir blicken mit Dankbarkeit und Stolz zurück: Auf die Freude, die wir teilen durften, das Leben, das unsere Räume erfüllt hat, und auch die Herausforderungen, die uns stärker gemacht haben. Diese Erinnerungen sind es, die uns begleiten und ein Lächeln auf unsere Gesichter bringen.



Noch bis zum Jahresende möchten wir mit euch die letzten Kapitel schreiben. In der verbleibenden Zeit bis zum 30. Dezember 2024 servieren wir unser Jubiläums Dezember Special, aus Anlass des 20-jährigen Standortbestehens von Küchenchef Matthias Gleiß. Den Abschluss bildet unser Silvester-Showdown, an dem wir noch einmal unsere Leidenschaft für Kulinarik und Gastfreundschaft feiern. Alle Infos hierzu auf unserer Homepage.

Wir freuen uns auch, wenn ihr eure Erinnerungen und Gedanken an das VOLT mit uns teilt. Schreibt uns gerne an office@restaurant-volt.de – jede Nachricht wird für uns wertvoll sein.

Von Herzen danke an euch alle – für euer Vertrauen, eure Treue und die gemeinsamen Erlebnisse. Es war uns eine Ehre, für euch da zu sein!

Mit tiefem Dank,

Matthias Gleiß und das gesamte VOLT-Team, vom ersten Tag bis heute!

#VOLTverabschiedetsich

Unser Autor schrieb einmal: „…Matthias Gleiß bleibt immer gelassen. Diese Gelassenheit ist Ausdruck seiner Souveränität. Wäre Matthias Gleiß Musiker geworden, dann garantiert für die leisen Instrumente. Aber auch als Koch meidet er Pauke und Trompete. Gleiß ist ein Mann, des wohltuenden Understatements, kein Küchenkasper und kein Klamaukkoch…“

In diesem Sinne, macht es gut und wir freuen uns schon auf ein Wiedersehen oder -hören von Euch an anderer Stelle!

