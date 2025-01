Geschenkideen zum Valentinstag

Seit wann feiern wir eigentlich diesen Tag so intensiv? Tatsächlich wurde der Valentinstag erst so in den 80er Jahren in Deutschland populär. Zunächst von genutzt von Blumenhandel und Geschenkindustrie, um den Verkauf anzukurbeln. Heute wird es immer wieder thematisiert und wehe dem, der seine Liebsten nicht an diesem Tag würdigt.

Also welche Ideen helfen uns, den 14. Februar gebührend zu begehen?

Wir sind natürlich immer für etwas Selbstgemachtes, zeigt es doch, dass wir uns Gedanken gemacht und auch ein wenig Zeit für das Besondere aufgewendet haben.

Eine Kollegin strickt die schönsten und verrücktesten Socken, zum Valentinstag natürlich immer etwas mit viel Herz.

Backen zum Valentinstag

Wir backen gerne. Und dabei muss es kein mega ausgefallenes Rezept sein, sondern hier ist es wohl eher die Dekoration, auf die es ankommt. Und das WWW von Pinterest bis TikTok ist voll von Ideen.

Einfaches Rezept:

125 g warme Butter mit 100 g Zucker, 1 Ei, 1 Teelöffel Vanilleextrakt, 1 priese Salz verrühren; 250 g Mehl dazu, alles zu einem glatten Teig kneten. Den Teig in Folie 1 Stunde in den Kühlschrank, ausrollen, Herzchen ausstechen und bei 180 Grad ca. 10 Minuten im Ofen backen. Liebevolle Deko drauf. Fertig!

Es gehen natürlich auch Cupcakes oder eine aufwendige Velvet-Torte in Herzform, ja sogar für die Jungs, die es weniger süß mögen, ein deftige Pizza in Herzform.

Basteln zum Valentinstag

Ein Kollege von uns sucht immer passende Bilder zu jedem Anlass heraus und verschenkt sie – großformatig mit Rahmen versteht sich. Vielleicht wäre hier auch für ungeübte eine selbst gestalteter sogenannter Geburtstagskalender eine tolle Idee. Einige der schönsten Erinnerungsfotos zusammenstellen, hochladen, Kalender individuell gestalten, noch ein paar liebe Sprüche dabei – persönlicher geht’s nicht.

Gruselig finden wir Gutscheine, es sei denn, der geplante Theaterbesuch oder die Überraschungsreise finden erst in naher Zukunft statt. Aber es gibt nichts Unpersönlicheres als ein soundsoviel Euro Geschenkgutschein. Und schon gar nicht zum Valentinstag!

Kochen zum Valentinstag

Wir werden in diesem Jahr was Leckeres kochen. Und auch hierbei ist es nicht wichtig, wie furchtbar aufwendig das Gericht ist, sondern eher, dass es beispielsweise ein Lieblingsessen der Lieben ist oder der Tisch zum Abendessen so richtig liebevoll gedeckt erscheint.

Nach den üppigen Feiertagen, kann auch ein gut gemachter Salat, wunderbar schmecken. Nein, kein Eisbergsalat mit Supermarktdressing, sondern eben mit Liebe zubereitet.

Hier ein Rezept für zwei Personen, das nach allen Vorlieben variiert werden kann:

Zunächst der Tipp: Mischen Sie nicht alle Zutaten wahllos durcheinander, sondern schichten Sie die einzelnen Zutaten über- oder nebeneinander.

In eine Schüssel, zuerst 3 reife Tomaten klein würfeln und mit Pfeffer, Salz, Olivenöl und einer Handvoll Frühlingszwiebelröllchen vermengen.

Eine halbe Gurke schälen, würfeln und als zweite Schicht über die Tomaten geben. Leicht würzen (nur wenig Salz aus dem Streuer, wir nehmen gerne die Gewürzmischung ‚Zwiebel-Chili-Knoblauch‘ dazu und wer mag frischen Dill), dann die dritte Schicht klein schneiden. Wir nehmen dazu gerne eine fruchtige Komponente wie rote Trauben, Erdbeeren (im Februar eher schlecht) oder ein anderes Obst. Wieder eine Schicht legen und mit einer zarten Nase Ahornsirup überziehen (ein dünnes Zickzack über die Obstfläche). Dann kommt eine Schicht frisch gezupfter Mozzarella darüber. Als Topping – ja nach Gusto – geht frisch gebratener Lachs oder Hähnchenstreifen oder in der Pfanne geröstete Brotcroutons. Fürs Auge noch ein paar schwarze Sesamkörner oder Frische Kräuter – mmmmhhh. (Beim Verzehr können dann natürlich die Komponenten vermischt werden.)

Und das haben wir gerade auf der Grünen Woche in Berlin entdeckt (für ganz Faule): Kartoffelklöße in Herzform. Leider sehr lecker und einfach online zu bestellen.

Wir hoffen, wir konnten einige Anregungen geben. Es braucht also nicht viel, um den Valentinstag zu etwas besonderen zu machen.