Reisen durch Deutschlands Weinregionen

Deutschland gehört zu den traditionellen Weinländern der Welt. Mit 13 offiziellen Anbaugebieten, die sich von der Ahr bis nach Baden erstrecken, bietet das Land eine enorme Vielfalt an Terroirs, Rebsorten und Weinprofilen. Jede Region hat ihre eigene Geschichte, ihre typischen Weinstile und ihre kulinarischen Besonderheiten. Eine Reise durch diese Weinbaugebiete bietet außerdem eine Entdeckungstour durch historische Städte und sehenswerte Landschaften. Aber nicht jeder hat die Gelegenheit, die Weinregionen persönlich zu bereisen. Wer trotzdem eine große Weinvielfalt erleben möchte, kann sich online über einen Weinversand eine Weinauswahl bequem nach Hause liefern lassen. Was wären wir ohne das liebe WWW?

Welche Weinregionen gibt es in Deutschland beispielsweise?

Ahr – Spätburgunder auf der Schiefer

Die Ahr ist eines der kleinsten, aber renommiertesten Anbaugebiete Deutschlands – bekannt für exzellente Spätburgunder. Aufgrund der Schieferböden und des besonderen Mikroklimas entwickeln diese Weine eine besonders feine Mineralität. Besonders empfehlenswert ist eine Wanderung entlang des Rotweinwanderwegs, der sich über 35 km durch das Tal zieht. Kulinarisch lohnt sich ein Stopp für “Döppekooche” – ein herzhafter Kartoffelauflauf mit Speck – oder ein Glas Spätburgunder zu Wildgerichten.

Mosel – Die Riesling-Hochburg mit steilen Weinbergen

An den Schieferhängen der Mosel wachsen einige der besten Rieslinge der Welt. Die Weine zeichnen sich durch eine feine Säure und eine ausgeprägte Mineralität aus. Die steilsten Weinlagen Europas wie der Bremmer Calmont machen den Weinanbau hier besonders anspruchsvoll. Ein Besuch in Bernkastel-Kues oder in einem Spitzenrestaurant in Traben-Trarbach bietet die Gelegenheit, gereifte Rieslinge aus traditionsreichen Weingütern zu probieren. Dazu passen fangfrische Moselfische, beispielsweise Zander, mit Riesling-Buttersoße.

Pfalz – Mediterranes Klima mit einer Vielfalt an Rebsorten

Die Pfalz ist das zweitgrößte Weinbaugebiet Deutschlands und bietet eine große Sortenvielfalt. Neben Riesling gedeihen hier auch Grauburgunder, Weißburgunder und Spätburgunder. Die Deutsche Weinstraße führt durch malerische Orte wie Deidesheim und Neustadt an der Weinstraße. Kulinarisch ist die Pfalz für den “Pfälzer Saumagen” bekannt, ein deftiges Gericht aus Kartoffeln, Fleisch und Gewürzen. Dazu harmonieren ein kräftiger Weißburgunder oder ein gereifter Riesling mit leichter Petrolnote.

Rheingau – Historische Weingüter

Der Rheingau steht für langlebige, strukturierte Rieslinge mit feiner Frucht und großem Reifepotenzial. Hier befinden sich einige der ältesten Weingüter Deutschlands, darunter Schloss Johannisberg, das als Wiege des Spätlese-Prinzips gilt. Auch das Kloster Eberbach ist einen Besuch wert: Ein Ort mit über 900 Jahren Weingeschichte. Kulinarisch überzeugt der Rheingau mit “Handkäs mit Musik” (in Berlin auch unter Harzer Roller bekannt und dazu noch gesund), einem marinierter Sauermilchkäse, kombiniert mit Spundekäs, einem würzigen Frischkäseaufstrich.

Franken – Der markante Bocksbeutel

Franken ist die Heimat des Silvaners, der hier eine besonders feine, mineralische Note entwickelt. Die trockenen Weine werden traditionell in der bauchigen Bocksbeutel-Flasche abgefüllt. Besonders lohnenswert ist ein Besuch der Würzburger Residenz, gefolgt von einer Weinprobe auf der Alten Mainbrücke. Ein klassisches fränkisches Gericht ist das “Schäufele” – ein saftig gebratenes Schweineschulterstück mit knuspriger Kruste, das ideal mit einem trockenen Silvaner harmoniert.

Baden – Burgunderland mit sonnigem Klima

Baden ist das wärmste Anbaugebiet Deutschlands und besonders für seine Burgunderweine bekannt. Grauburgunder, Spätburgunder und Chardonnay gedeihen hier unter idealen Bedingungen. Der Kaiserstuhl, ein ehemaliger Vulkan, bietet mit seinen vulkanischen Böden beste Voraussetzungen für ausdrucksstarke Weine. Die Badische Küche ist geprägt von Einflüssen aus dem Elsass und der Schweiz. Ein Highlight ist der “Badische Zwiebelkuchen”, der traditionell mit einem Glas Weißburgunder serviert wird.

Nahe – Kleine Region mit großer Vielfalt

Die Nahe ist ein Geheimtipp für Weinliebhaber. Die Böden reichen von Schiefer über Quarzit bis hin zu Vulkangestein, was den Weinen eine außergewöhnliche Komplexität verleiht. Besonders bekannt sind die Rieslinge, die hier eine feinwürzige Stilistik entwickeln. In Bad Kreuznach oder Schlossböckelheim kann man Weine probieren, die sich mit den besten der Welt messen können. Kulinarisch steht die Region für herzhafte Fleischgerichte wie “Spießbraten”, der über offenem Feuer gegrillt wird.

Na dann ein Prosit und eine gute Reise!