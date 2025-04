Catering Trends: Mettigel war gestern

Wir haben uns gefragt, was noch ein Grund dafür sein könnte, dass die „normalen Restaurants“ nicht mehr so frequentiert werden?

War es so, dass einst viele Menschen, die nicht zu Hause kochen wollten oder konnten, dreimal in der Woche Essen gegangen sind. Nun sind es nicht nur die erhöhten Preise und der meist schlechte Service, die vom Restaurantbesuch abhalten. Vielmehr sind es auch Zeit und Bequemlichkeit – wir bestellen uns über Lieferdienste die Speisen einfach nach Hause.

So verhält es sich auch bei Firmenevents und Familienfeiern. Wurde früher der Tisch für Omas 70-sten Geburtstag im Restaurant bestellt, greift man heute eher auf ein Cateringunternehmen zurück und feiert gemütlich im eigenen Garten.

Wir freuen uns immer, wenn es dabei Innovationen gibt, die aus Berlin kommen. Bei dieser Plattform heißt das Credo: schnell und einfach mit egora. Und ja, Buffet mit Mettigel war gestern. Die Wahl kann klassisch, vegan oder glutenfrei sein, von gesunden Bowls über toll belegte Brote bis hin zu einem Catering mit orientalischer Küche – alles scheint möglich. Die nächste Wahl: will ich ein normales Buffet, eher ein Frühstück – oder Abendessen oder gar einen Foodtruck eigens für mein Event? Veranstalte ich einen Abiball, geht es um ein wichtiges Geschäftsmeeting oder bekommen meine Mitarbeiter eine extra schöne Weihnachtsfeier? Lade ich Freunde zu einem gemütlichen Abendessen, einem Grillfest oder doch zu Omas 70-sten ein?

Wenn wir nun das Internet durchforsten und bleiben wir mal in Berlin, gibt es unzählige Angebote, durch die man sich stundenlang „durchklicken“ kann. Und da kommt der Vorteil eben beider der Plattform Egora, die bereits verschiedene Cateringunternehmen nach verschiedensten Kriterien auf einer Seite vereint hat.

Die Vorteile

Eine solche Webseite oder Plattform für Catering-Unternehmen bietet zahlreiche Vorteile für den Endverbraucher:

1. Vielfalt: Die Nutzer haben Zugang zu einer breiten Palette von Catering-Anbietern und Essensoptionen. Das bedeutet, dass sie aus verschiedenen Küchen, Stilen und Preisklassen wählen können, um das perfekte Catering zu erhalten.

2. Vergleichsmöglichkeiten: Endverbraucher können verschiedene Anbieter einfach vergleichen, sowohl hinsichtlich der angebotenen Speisen als auch der Preise. Dies erleichtert die Entscheidungsfindung ungemein.

3. Benutzerfreundlichkeit: Eine zentrale Plattform macht die Suche nach Catering-Anbietern einfacher und effizienter. Anstatt mehrere Webseiten besuchen zu müssen, können Nutzer alles an einem Ort finden.

4. Transparenz: Durch Rückmeldungen und Erfahrungsberichte anderer Kunden können Verbraucher fundierte Entscheidungen treffen.

5. Schneller Zugang zu Informationen: Die Plattform stellt wichtige Informationen wie Menüs, Preise, Verfügbarkeiten und spezielle Angebote bereit, was den Planungsprozess erheblich vereinfacht.

6. Kundenservice: Bei Fragen kann man sich auch telefonisch beraten lassen. Und! – Personal und Equipment kann gleich mitgeliefert werden.

Extras

Nun kann man sich bei egora nicht nur Brunch liefern lassen, sondern es gibt noch Tools, die das Catering-Bestell-System – vor allem, wenn es öfter in Einsatz kommen soll – einfacher in der Handhabung machen. Dazu gehören beispielsweise ein integrierter Kalender, Aufgabenlisten oder die Cloud-Integration, alles für ein umfassendes Aufgabenmanagement-System.

Lieferservice, Catering, Wein-Lieferanten und andere machen es für Nutzer sehr bequem, gutes Essen und Trinken zu sich zu nehmen. Und ja, viele Restaurants bieten natürlich auch diesen Cateringservice an. Aber sich mit Freunden in einem netten Restaurant zu treffen, ist doch noch mal etwas ganz anderes.