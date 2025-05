Pfister Öko-Bauernbrote aus reinem Natursauerteig

Wir erinnern uns noch genau, als an einem kalt-regnerischen Tag im November 2008 die erste Hofpfisterei-Filiale in Berlin eröffnete. Nass und durchgefrohren nahmen wir skeptisch den Münchener Bäckerei-Ableger unter die Lupe und waren dann überrascht, wie gut die Bauernbrote aussahen und schmeckten – bayerischer Brotgenuss in Ökoqualität aus reinem Natursauerteig. Als dann eine Dame mittleren Alters in das Geschäft kam und mit dem Ausruf „Endlich gibt es das Brot auch in Berlin!“ fünf verschiedene Brote orderte, war klar, dass der Grundstein für mehrere Hofpfisterei-Geschäfte gelegt sein sollte.

Heute gibt es 10 Fillialen in Berlin und wir haben die Wahl zwischen vielen verschiedenen Öko-Bauernbroten – ob als nahrhaftes Frühstück, als Snack zwischendurch oder als klassische Brotzeit am Abend. Von herzhaft-nussig bis saftig-mild ist für jeden Geschmack etwas dabei – und allen gemeinsam ist die kräftige Kruste und die saftige Krume.

Verbunden mit einer fast 700-jährigen Geschichte schlägt die Hofpfisterei eine Brücke zwischen Tradition und Zukunft, denn ihre traditionelle Brotherstellung und ihr zukunftsorientiertes

Engagement stehen für einen sorgsamen Umgang mit der Natur und deren Ressourcen. Schon seit jeher hat sich die Hofpfisterei dem Umweltschutz verschrieben. Sie verfolgt einen konsequent ökologischen Weg und feierte dabei bereits im Jahr 2022 ihr 40-jähriges Öko-Jubiläum.

Der Öko-Pionier aus München legt großen Wert auf eine natürliche Herstellungsweise und nimmt sich dafür noch reichlich Zeit. Im Mittelpunkt steht die handwerkliche Kunst der Pfister-Bäcker. Sie führen den Teig mit einer Reifezeit von 24 Stunden und backen ihn bei milder Hitze, was für die kräftige Kruste und saftige Krume sorgt. In den reinen Natursauerteig kommen nur Mehl aus der eigenen Bio-Mühle und Wasser sowie Gewürze, Ölsaaten und je nach Sorte eben das gewisse Extra.

Der Klassiker und die beliebteste Brotsorte der Hofpfisterei ist die Pfister Öko-Sonne, ein besonders knuspriges Roggenbrot mit 90 Prozent Roggen- und 10 Prozent Weizen-Anteil und gemahlenen Sonnenblumenkernen, das im Steinbackofen gebacken wird. Der Pfister Öko-Frankenlaib ist ein gewürztes Roggenbrot, kräftig im Geschmack und besteht aus 93 Prozent Roggen und 7 Prozent Weizenmehl.

Der hellere Schwabenlaib, nur leicht mit Brotgewürzen verfeinert, spricht dagegen alle an, die es etwas milder mögen. Das Pfister Öko-Walnussbrot eignet sich bestens, um seine Liebsten

mit einer ganz besonderen Brotsorte zu verwöhnen, mit Walnussstücken und Honig verfeinert (sh. Titelbild).

Traditionell urig, aus hoch ausgemahlenen, dunklen Mehlen gebacken ist das Bauernbrot dunkel, ein Roggenmischbrot, die richtige Wahl, wenn es einmal etwas besonders Deftiges sein soll.

Beim Genuss aller Pfister Öko-Bauernbrote kann man sich sicher sein: Die Rohstoffe stammen aus ökologischer Landwirtschaft, die Brote bestehen aus reinem Natursauerteig und werden ohne künstliche und chemische Zusatzstoffe gebacken. Durch die lange Backzeit behalten alle Brote mehrere Tage ihren frischen Geschmack – bis auch das letzte Scherzl verspeist wurde. Da schmeckt es gleich doppelt so gut!

Auch wenn die Hofpfister eine Brotzeit mit Alpenpanorama empfehlen würden, müssen Sie für Ihr Pfister Öko-Bauernbrot nicht extra nach Bayern reisen. Zehn Hofpfisterei-Filialstandorte in Berlin stehen Ihnen von Zehlendorf, Steglitz und Lichterfelde über Charlottenburg, Schöneberg bis zum Prenzlauer Berg für Ihren Einkauf zur Verfügung.

Nähere Infos hierzu und die aktuellen Öffnungszeiten finden Sie auf der Website

www.hofpfisterei.de/Verkaufssstellen

Besuchen Sie eine der Berliner Filialen und probieren Sie leckeren Brotlaibe! Die Hofpfisterei – der Bauernbrotspezialist aus Bayern und Öko-Pionier seit 1982.

Und auch auf der Grünen Woche entdeckt!